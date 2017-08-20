Akşam Postası / 20 Ağustos 2017

1- Barzani’nin pozisyonunda değişiklik yok: Bağımsızlık referandumu ertelenmeyecek

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’nin de karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi.

2- ‘Reis’ten kendisi adına ‘racon kesenlere’: İhtiyacım yok, kesilecekse bizzat keserim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP içindeki tartışmalarda kendisi adına ‘racon kesenlere’ seslendi: “Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok, eğer kesilecekse bizzat kendim keserim.”

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3- Saadet lideri ‘tarih verdi’: Ekim sonu, kasım ortasında ‘baskın seçim’ olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP hükümetinin ‘baskın seçim’ hazırlığında olduğunu öne sürdü.

4- Akşener, yeni partinin kuruluşu için ekim ayı ortasını işaret etti

Eski MHP’li Meral Akşener, liderliğindeki yeni partinin kuruluşu için tarih verdi.

5- TİHV raporu: Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasakları dünya rekoru

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) raporuna göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin altı mahallesinde bir yıl sekiz ay 23 gündür devam eden sokağa çıkma yasakları dünya rekoru.

6- İndirim yok, üst sınırdan: İstismar şüphelisine şikayetler çekilse de ceza yağdı

Diyarbakır’da bir istismar şüphelisine, şikayetler geri çekilse de altı çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle 62 yıl hapis cezası verildi.

7- Zonguldak’ta ‘Atatürk’e çiçek veren kız’ heykeline saldırı

Zonguldak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ‘Atatürk’e çiçek veren kız’ heykeline saldırıldı.

8- Türkiye’nin talebiyle İspanya’da gözaltına alınan yazar Doğan Akhanlı salıverildi

İspanya’da gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın salıverildiği bildirildi.

9- Dilmen’in Erdoğan portresi: Çocuksu, sıfır kinli, hayata pozitif

Eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, “Son derece çocuksu, sıfır kini olan, hayata pozitif bakan bir insan” dedi.

10- 22 emniyet müdürünün yeri değiştirildi

Üç emniyet genel müdür Yardımcısı ve 22 il emniyet müdürünün yeri değişti.

11- Başbakan yardımcısından ‘Suriyeliler dönmeli’ diyen Kılıçdaroğlu’na: Biri cimcik atsın

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘cimcik atılmasını’ istedi.

12- Restoranda cinayet: 700 liralık hesaba itiraz etti, döve döve öldürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde eşi ve iki arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden 28 yaşındaki taksi şoförü Yahya Zağlı, restoran çalışanları tarafından dövülerek öldürüldü.

13- Irak başbakanı duyurdu: Telafer’i IŞİD’den kurtarmak için operasyon başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer kentini IŞİD’den kurtarmak için operasyona başladıklarını duyurdu.

14- İzmir’de bir kadını taciz edip savcılıktan bırakılan şüpheli bu kez tutuklandı

İzmir’de bir kadını taciz edip savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan şüpheli, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.