Akşam Postası / 2 Temmuz 2020

1. Anket: ‘Cumhur’ yüzde 47, CHP’li başkanlar başarılı, Erdoğan’dan sonra Akşener

Ankete göre halkın yarısından çoğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklemezken, Covid-19 salgınından sonraki en büyük sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu düşünüyor.

2. AKP’den sosyal medya çalışması: İçerik kaldırma, erişim engeli, sahte hesaba ceza

AKP’nin sosyal medyaya yönelik kanun teklifi çalışmasında detaylar ortaya çıktı.

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3. Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azaldı; ilk yarıda yüzde 73 arttı

Dış ticaret açığı haziranda geçen seneye göre yüzde 17.31 azalarak 2.84 milyar dolar, ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 72.92 artarak 23.84 milyar dolar oldu.

4. BioNTech ile Pfizer’in ‘corona’ aşısı, ilk insan deneylerinde bağışıklık sağladı

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladı.

5. ‘Savunma Mitingi’ öncesi Ankara’da 15 günlük toplantı ve yürüyüş yasağı

Ankara’da valilik, ‘corona’ tedbirleri kapsamında toplantı ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.

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6. ‘Merkez’in rezervleri bir haftada 2.5 milyar dolara yakın eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 26 Haziran itibariyle bir önceki haftaya göre 2.38 milyar dolar gerileyerek 29.08 milyar dolara geriledi.

7. TikTok’a ‘veri güvenliği’ incelemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

8. Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenler Madımak önünde anıldı

Fotoğraf: AA

‘Sivas Katliamı’nın 27’nci yıldönümünde kurbanlar bugün Madımak Oteli’nin önünde düzenlenen törenle anıldı.

9. Bulutsuz’dan oyuncu Güven’den şiddet gördüğüne dair şikayet dilekçesi

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulundu.

10. Fransa: Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanabilir

Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının 13 Temmuz’da Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasının ele alınacağı bir toplantı yapacağını söyledi.

11. Fırıncılardan İstanbul’da ekmeğe 50 kuruş zam talebi: Girdiler sürekli artıyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Artan maliyetlerden dolayı İstanbul’da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz” dedi.

12. ‘Corona’ hakkında konuşan TTB üyesi profesöre ‘halkı yanlış bilgilendirmek’ten soruşturma

Türk Tabipleri Birliği (TTB), birliğin Covid-19 İzleme Kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.