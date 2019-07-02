Akşam Postası / 2 Temmuz 2019

1. Bursa’da yapımı planlanan biyokütle santral projesine iptal kararı

Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu’nun onay kararına karşı açtığı davada, Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

2. İklim değişikliği ‘rekor sıcaklık’ gibi ‘aşırı hava olayları’nı beş kat artırdı

Bilim insanları tarafından yeni yayınlanan çalışmalar son yıllarda Avrupa’da aşırı sıcaklar görülmesine yol açan ‘aşırı hava olayları’nın iklim değişikliği nedeniyle beş kat arttığını ortaya koydu.

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3. KYK, Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanların kredi ve burslarını kesti

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), ODTÜ’de 10 Mayıs’ta düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerini kesti.Kurum, burs ve kredilerini kestiği öğrencilerden ‘borçlarını’ ödemelerini de talep etti.

4. Rus denizaltısında yangın: 14 ölü

Batiskafta okyanus tabanında aratırma yapıyordu.

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı Batiskafta’da ülke karasuları içindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

5. AYM, AA’nın cumhurbaşkanlığına bağlanmasının iptalini görüşecek

Anadolu Ajansı’nın (AA) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasının iptali Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından görüşülecek. CHP, AA’nın 33 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanması sonrasında iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu.

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6. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı altı ayda yüzde 45 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 küçüldü. Yılın ilk yarısındaki daralma yüzde 45’i buldu.

7. Kıbrıs’tan hamle: Türkiye’yle ortaklık yapan üç sondaj firmasına yasal işlem

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye adına adanın batı kıyılarında doğalgaz arayan üç firmaya ‘adanın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle’ yasal işlem başlattığını duyurdu.

8. Madımak katliamının 26’ncı yılı: ‘Hesabı henüz sorulmadı’

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33 aydın ve iki otel görevlisi, kentte düzenlenen programlarla anıldı.

9. Kayyımda işler TMSF’nin hayal ettiği gibi gitmemiş: İnşaatta durum olağanüstü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, kayyım atanan şirketler arasında kendilerini en çok inşaat sektörünün zorladığını ve işlerin hayal edildiği gibi gitmediğini belirterek bunun sektörün satışlarda olağanüstü zorlandığı bir döneme denk gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

10. Hazine yeni ihraçla bir yıllık borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda yapmış olacak

Financial Times gazetesi Hazine’nin yapacağı dolar cinsi eurobond ihracının büyüklüğünün en az 1 milyar dolar olacağını yazdı. Bu iddiaya göre Hazine, bir yılda uluslararası piyasalardan yapmayı planladığı 8 milyar dolar değerindeki borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda gerçekleştirmiş olacak.

11. Ankara’da tecavüzle suçlanan profesör ‘taciz’den beş kez disiplin cezası almış

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, görev yaptığı Ankara Üniversitesi’nde ‘taciz soruşturmalarından beş kez disiplin cezası’ aldığı, YÖK’ün meslekten men cezası önerisini kabul etmeyip ‘maaştan kesme’ cezası verdiği ortaya çıktı.

12. Diyanet başkanından LGBTİ için nefret söylemi: Yaradılışa aykırı sapkınlık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 30 Haziran’da 27’ncisi düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne değindiği konuşmasında LGBTİ’ler için ‘sapkın’ dedi.

13. CHP liderinden Arınç’a: Vatandaşa ‘edepsiz’ dersen önce aynaya bak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2 Temmuz 1993’te, Madımak’ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız” dedi. CHP lideri, maaşını sorgulayanlara ‘edepsiz‘ diyen Bülent Arınç’a ise “Sen vatandaşa ‘edepsiz’ diyemezsin. Dersen önce aynaya bak” diye seslendi.

14. ‘Son Durak’ operasyonu: Turistleri dolandıran 25 taksici adliyeye sevk edildi

İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla ‘Son Durak’ ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi.

15. Haziran ayında ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 23 azaldı

Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamalarına göre haziran ayında öncü dış ticaret açığı yüzde 42.5 azalarak 3.18 milyar dolara geriledi.

16. FT: Erdoğan, Trump’ın sözlerine kendini fazla kaptırmasa iyi olur

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta G-20 Zirvesi’nde gözlemlenen yakınlığa pek aldanmamak gerektiğini, Türkiye’nin Rusya’yla vardığı S-400 anlaşmasının ABD ile Türkiye ilişkilerini felakete sürükleyebileceğini yazdı.

17. Şekerbank çalışanlarına ‘FETÖ’nün finansmanı’ soruşturması

2014 döneminde Şekerbank’ta çalışan bazı kişiler hakkında, ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

18. Seçim öncesi belediyeye devredilen Ardıl Barajı, AKP kaybedince geri alındı

HDP’nin Meclis’e verdiği bir soru önergesinde Gaziantep’te 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gaziantep’teki Araban belediyesine devredilen Ardıl Barajı’nın, AKP’nin seçimi kaybetmesinin ardından ilçe belediyesinden geri alınarak yönetim ve işletmesinin Nizip Belkıs Sulama Birliği’ne verildiği belirtildi.