Akşam Postası / 2 Temmuz 2018

1. ‘Yeni sistem’e adım adım: Bu hafta üç kararname, biri cumhurbaşkanlığı

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne geçiş için ilk etapta üç ayrı kararname çıkarılacak. Bunlardan ikisini mevcut hükümet, sonuncusunu ise cumhurbaşkanı yayınlayacak.

2. İnce neden YSK’nın önüne gitmediğini açıkladı: Kuşkuya düşürecek karar yoktu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen her şey yalandır” dedi.

Reklam

3. TTB, Çakıcı’ya ‘Moral olsun’ diye verilen sağlık raporunu inceleyecek

Türk Tabipler Birliği (TTB) organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı’ya hastalığı nedeniyle ‘Moral olsun’ diye il sağlık müdürlüğü tarafından verilen raporu incelemeye aldı.

4. CHP ‘örgüt reformu’ peşinde: Bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçim sonuçlarından hareketle bir ‘örgüt reformu’ yapacaklarını belirterek, “Bizim mahalleyi hedef alan, bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz… Adam adama markaj yöntemini uygulayacağız” dedi.

Reklam

5. ‘Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi’ denmişti: Çifte yalanlama

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, genel başkan Meral Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiğine dair iddiayı ‘gerçek dışı’ diye niteledi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal da “Söz konusu değil” dedi.

6. Çalışanlara resmen bildirildi: Habertürk gazetesi baskıya son veriyor

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Habertürk gazetesinin kağıda basımının perşembe günü çıkacak sayıyla son bulacağını açıkladı.

7. 25 yıl geçti, acısı dinmiyor: Sivas Katliamı’nın kurbanları anılıyor

‘Sivas Katliamı’nın 25’inci yıldönümünde kurbanlar bugün Madımak Oteli’nin önünde düzenlenecek törenle anılıyor.

8. Sığınmacı krizi Alman hükümetini yıkabilir: Koalisyonda istifa resti

Almanya’da koalisyon hükümeti ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan anlaşmazlık nedeniyle CSU lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa resti çekti.

9. İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı: S-400 alımının sonuçları Türkiye’ye iletildi

Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı Albay David S. Eaglin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili olarak, “Bu karar Türkiye’ye ait. ABD ve NATO’yla savunma ilişkisine olası sonuçları Türkiye’ye iletildi” dedi.

10. Burası Urfa, polis yok, devlet yok: Başkanın ağabeyi karşılanacak, ateş serbest

Şanlıurfa’da AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın taburcu edilen ağabeyi, 100’e yakın silahlı adam tarafından havaya ateş açılarak karşılandı.

11. ‘Tek yol sokağa dökülmek’: Reklamcı 24 Haziran yorumundan tutuklandı

Reklamcı Hakan Aykut Nili, 24 Haziran seçimlerinin sonucuna dair Instagram’dan yaptığı paylaşım nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ iddiasıyla tutuklandı. Nili hakim karşısında, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” dediğini ancak paylaşımını 15-20 saniye sonra kaldırdığını söyledi.

12. ‘Sözün bittiği yerdeyiz’: Tilkiyi kapanla yakalayıp sopayla döverek öldürdüler

Muğla’nın Dalaman ilçesinde kapanla yakalandıktan sonra sopayla dövüldüğü belirtilen tilki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.