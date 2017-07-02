Akşam Postası / 2 Temmuz 2017

1- ANAR Genel Müdürü: ‘Adalet Yürüyüşü’ne yürümeyenler de olumlu bakıyor

AKP’yle yakın çalışan ANAR Araştırma’nın Genel Müdürü İbrahim Uslu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne siyasi olarak CHP’ye uzak çevrelerin de olumlu baktığını belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumundaki yüzde 48.5’in enerjisini şarj etti” dedi.

2- ‘Yürüyüş duvara karşı’ diyen Kılıçdaroğlu: Sonrasında yeni planları uygulayabiliriz

‘Adalet’ talebiyle 18 gündür Ankara’dan İstanbul’a yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan şu zamana kadar doğrudan bir temas gelmediğini, yürüyüşlerini ‘duvara karşı’ yaptıklarını söyledi.

3- HDP heyeti yarın ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret edecek, katılım tartışması sürüyor

HDP heyeti yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı‘Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyareti gerçekleştirecek.

4- AKP’li vekil ‘Adalet Yürüyüşü’nün sırrını ‘çözdü’: Gezi olaylarını hortlatmak

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nün amacının ‘Gezi olaylarını hortlatmak’ olduğunu savundu.

5- Katliamın 24’üncü yılında adres yine Madımak: Adalet onlara da lazım olacak

Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında Sivas’a giden çoğu yazar ve sanatçı 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’nın üzerinden 24 yıl geçti.

6- Bitmiyor: Edirne’de 14 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edirne’deki 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası’nda görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

7- İkinci suikast: Van’da evinden kaçırılıp vurulan AKP’li siyasetçi hayatını kaybetti

Van’ın Özalp ilçesinde evi basılarak silah zoruyla kaçırılan AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, vurularak yaşamını yitirdi.

8- Milor ve Ortaylı Beyoğlu’nda: Bildiğim şehir değil, Orta Asya’da bir yerlere benzemiş

Gurme yazar Vedat Milor, Beyoğlu’nun ‘dönüşümü’için “Bildiğim şehir değil, Orta Asya’da bir yerlere benzemiş” dedi.

9- ‘Beton aşkına’: İstanbul 106 yıllık sıcaklık rekorunu kırdı

Gitgide betonlaşan şehir merkezlerinde hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar rekor üstüne rekor kırdı.

10- Eşine dışkı yediren işkenceci kocanın sözleri: Sen benim, ailemin kölesisin

Ağrı’nın Patnos ilçesinde eşi tarafından 10 günlük bebeğinin dışkısını yemeye zorlanan kadın C.Ş., evliliğinin ilk gününden bu yana sistematik şiddete uğradığını anlattı.

11- ‘Kamu yayıncısı’ TRT böyle gördü: CHP liderinin sözde ‘adalet’ yürüyüşü

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ için ‘sözde’ ifadesi kullanıldı.

12- Boğa güreşlerinde ‘Cerattepe’ protestosu: Vazgeçmeyeceğiz

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yerel halk ve doğal yaşam savunucularının şiddetle karşı çıktığı madencilik faaliyeti, 37’nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde protesto edildi.

13- ‘Aile boyu fıtrat’: Samsun’da bir işçi, iki ağabeyi gibi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi

Samsun’da çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Nevzat Güneş hayatını kaybetti. Güneş’in inşaat işçisi olan iki ağabeyinin de yine inşaattan düşerek öldükleri ortaya çıktı.

14- Valiliğin yasakladığı Trans Onur Yürüyüşü Harbiye’de yapıldı: Yedi gözaltı

İstanbul Valiliği’nin yasak kararına karşın Harbiye’de gerçekleştirilen 8’inci Trans Onur Yürüyüşü’nün ardından yedi kişi gözaltına alındı.

15- Bu kez Beylikdüzü: Tacizle suçlanan şahıstan ‘Eşim hamile, şeytana uydum’ savunması

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadını taciz etmekle suçlanan şahıs kendini “Eşim hamile, şeytana uydum” diyerek savundu.

16- İstanbul’da ‘mangal operasyonu’: Bir kamyon malzeme toplandı

İstanbul’da sahilde ‘mangal operasyonu’ düzenlendi.

17- Gazetecilere savaş açan Trump, bu kez CNN’i ‘yumrukladı’

ABD’de başkan adayı olmasından bugüne gazetecilere savaş açan başkan Donald Trump, bu kez sahte haber yapmakla suçladığı CNN’i ‘yumrukladı.’