Akşam Postası / 2 Şubat 2020

1. Çin’den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle dün akşam Türkiye’ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi yapan 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı.

2. Milyoner sayısı yüzde 25 arttı; hesaplarında ortalama 6 milyon lira var

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan banka müşterisi (mudi) sayısı, 2019’da 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440’a ulaştı.

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3. Eşi, ölüm yıldönümünde Manço’nun sözünü anımsattı: İnsan adının geçmediği gün ölür

‘Gülpembe’, ‘Yaz Dostum’, ‘Kara Sevda’ ve adı bu satırlara sığmayacak çok sayıda şarkıya imza atan Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço ölümünün 21’inci yılında anıldı.

4. Elazığ’da TOKİ’nin hazır 400 konutu depremzedelere verilecek

Fotoğraf: DHA

Elazığ’da Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) depremden önce tamamladığı 400 konutun depremzedelere verilmesi kararlaştırıldı.

5. İBB’nin ulaşımda karekod uygulaması metrobüsle başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi BELBİM A.Ş.’nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek.