Akşam Postası / 2 Şubat 2021

1. Polisten, Kadıköy’de toplanan öğrencilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale

İstanbul’da, Kadıköy’de ‘kayyım rektör’ protestosu için toplanan öğrencilere polis müdahale etti; biber gazı sıktı ve plastik mermi kullandı.

2. Bahçeli’den Erdoğan’a destek: Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının açık olduğunu söyledi.

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3. İzmir’de sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce işyerini ve evi su bastı

İzmir’de gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle caddeler, sokaklar, alt geçitler, evler ve işyerlerini su bastı. Menderes ilçesindeki Yeniköy’de bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

4. Mersin’de 24 doz aşı ‘kayboldu’, soruşturma başlatıldı

Mersin’deki Toros Devlet Hastanesi’nde 24 doz Covid-19 aşısının kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı.

5. YÖK, Sağlık Bakanlığı’ndan yüz yüze öğretime geçiş için ‘acil görüş’ istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sağlık bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin ‘acil görüş’ bildirilmesini istedi.

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6. ‘İşkence yaptı’ dediği eşini öldüren İpek’e müebbet istemi: ‘Meşru müdafaa yok’

Antalya’da, kendisine işkence yaparak öldürmeye çalıştığını söylediği eşini öldüren Melek İpek’e müebbet hapis cezası istendi.

7. Twitter’dan Soylu’nun paylaşımına ‘kural ihlali’ uyarısı

Twitter yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “LGBT sapkını” ifadesine yer verdiği paylaşımına ‘kuralların ihlal edildiği’ notunu ekledi.

8. Araştırma: ‘Uzun Covid’ çocukları da etkiliyor

Virüsün etkilerinin haftalarca hatta aylarca sürdüğü ‘uzun Covid‘ olarak tanımlanan durumdan çocukların da etkilendiği ortaya çıktı.

9. 7 milyon 679 kişi başvurdu: 110 milyar liralık borç yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin kişinin başvurduğunu, bu kapsamda 110 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

10. ‘FETÖ’ soruşturmasında 294 kişiye gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, 294 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11. 20 bin gönüllüde denendi: Rus aşısı semptomatik vakalarda yüzde 91 etkili

Rusya’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Sputnik V’nin semptomlu vakalara karşı yüzde 91.6 oranında etkili olduğu açıklandı.