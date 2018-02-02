Akşam Postası / 2 Şubat 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı ikinci haftasında
TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 14’üncü gününe girdi.
Reyhanlı’ya roketli saldırıda iki kişi hayatını kaybetti
‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Bugüne kadar askerler dahil 27 kişi hayatını kaybetti
TÜSİAD: Düşünce dile getirenlere tepkiler, terörle mücadeleye zarar veriyor
Afrin gözaltıları, TTB açıklamasına destek veren ‘adalet nöbeti’ne sıçradı
Guardian’ın muhabiri Afrin’de: Çoğu sivil çok sayıda insan öldü, yaralandı
Menbiç cephe komutanı: Savaş 2022’ye kadar devam eder ve ABD yanımızda olur
İran’dan ABD’ye: Fırat’ın doğusundan çekilmezse tokatla çıkarırız
Salih Müslim: Elimizde uzun menzilli roket yok
Kanada da Afrin’den endişeli: Türkiye uluslararası insani hukuka saygı göstermeli
2- Bir ay hapis yattı, paylaşımların kendisine ait olup olmadığı yeni incelenecek
İzmir’de sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan 32 gün cezaevinde kalan eski TRT kameramanı Binali Erdoğan’ın, mesajları kendisi yazıp yazmadığı tespit edilecek.
3- AB, Af Örgütü yetkilisinin tutuklanmasına tepkili: Kaygı verici gelişmelerin yeni örneği
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu Genişleme Sorumlusu Johannes Hahn, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklanmasının Türkiye-AB ilişkilerini zedelediğini belirtti.
4- Meclis başkanı, soru önergesini iade etti: ‘Kapanma partisi’ özel yaşam
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın küçük yaştaki tesettürlü öğrenciler için düzenlenen ‘kapanma partisi’ne ilişkin verdiği soru önergesini “Bunlar özel yaşama ilişkindir” diyerek iade etti.
5- Müftü nikahının kuralları belirlendi: Nikah duasında Hz. Ali, Adem ve Havva var
Diyanet İşleri Başkanlığı, aralık başında yasalaştırılan müftülere nikah yetkisiyle ilgili tören kuralları ve bürokratik prosedürü belirleyerek bir genelgeyle tüm teşkilatlarına gönderdi.
6- İnce’nin vaadi: 15 gün önce CHP üyesi olup 16’ncı gün yönetici olma devri kapanacak
CHP’nin yarın yapılacak kurultayında genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Partiye 15 gün önce üye olup, 16’ncı günde genel başkan yardımcısı olma devri kapanacak” dedi.
7- Yargıtay kararı: Eşe harçlık vermemek ‘ekonomik şiddet’, boşanma nedeni
Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, durumu iyi olmayan eşe harçlık vermemeyi boşanma nedeni kabul etti.
8- Muhalif İslamcı Kuytul hakkında iki iddianame: Yedi yıl hapsi isteniyor
Başkanı olduğu Furkan Vakfı’na yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul hakkında daha önceki soruşturmalardan iki ayrı iddianame hazırlandı. Kuytul, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yedi yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.
9- Hacamatçılardan cuma namazı sonrası TTB protestosu
Hacamatçılar Federasyonu, Afrin operasyonunu “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” eleştiren Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) cuma namazının ardından protesto edeceklerini duyurdu.
Üç TTB yöneticisi serbest bırakıldı
10- Libya’da facia: 90 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 sığınmacının boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.
11- Üsküdar’da üç kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförü tutuklandı
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde durağa girerek üç kişinin ölümüne yol açan otobüsün şoför tutuklandı.
12- Özilhan’dan ‘geri vites’: Evde bira yapımını destekliyoruz, yeni vergi gelmesin
Dün ‘evde bira yapım setleri’yle ilgili ‘vergi kaybına neden olduğu’ gerekçesiyle yetkilileri uyardığını kaydeden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.