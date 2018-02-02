Akşam Postası / 2 Şubat 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı ikinci haftasında

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 14’üncü gününe girdi.

2- Bir ay hapis yattı, paylaşımların kendisine ait olup olmadığı yeni incelenecek

İzmir’de sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan 32 gün cezaevinde kalan eski TRT kameramanı Binali Erdoğan’ın, mesajları kendisi yazıp yazmadığı tespit edilecek.

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3- AB, Af Örgütü yetkilisinin tutuklanmasına tepkili: Kaygı verici gelişmelerin yeni örneği

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu Genişleme Sorumlusu Johannes Hahn, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklanmasının Türkiye-AB ilişkilerini zedelediğini belirtti.

4- Meclis başkanı, soru önergesini iade etti: ‘Kapanma partisi’ özel yaşam

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın küçük yaştaki tesettürlü öğrenciler için düzenlenen ‘kapanma partisi’ne ilişkin verdiği soru önergesini “Bunlar özel yaşama ilişkindir” diyerek iade etti.

5- Müftü nikahının kuralları belirlendi: Nikah duasında Hz. Ali, Adem ve Havva var

Diyanet İşleri Başkanlığı, aralık başında yasalaştırılan müftülere nikah yetkisiyle ilgili tören kuralları ve bürokratik prosedürü belirleyerek bir genelgeyle tüm teşkilatlarına gönderdi.

6- İnce’nin vaadi: 15 gün önce CHP üyesi olup 16’ncı gün yönetici olma devri kapanacak

CHP’nin yarın yapılacak kurultayında genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Partiye 15 gün önce üye olup, 16’ncı günde genel başkan yardımcısı olma devri kapanacak” dedi.

7- Yargıtay kararı: Eşe harçlık vermemek ‘ekonomik şiddet’, boşanma nedeni

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, durumu iyi olmayan eşe harçlık vermemeyi boşanma nedeni kabul etti.

8- Muhalif İslamcı Kuytul hakkında iki iddianame: Yedi yıl hapsi isteniyor

Başkanı olduğu Furkan Vakfı’na yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul hakkında daha önceki soruşturmalardan iki ayrı iddianame hazırlandı. Kuytul, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yedi yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

9- Hacamatçılardan cuma namazı sonrası TTB protestosu

Hacamatçılar Federasyonu, Afrin operasyonunu “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” eleştiren Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) cuma namazının ardından protesto edeceklerini duyurdu.

10- Libya’da facia: 90 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 sığınmacının boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

11- Üsküdar’da üç kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförü tutuklandı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde durağa girerek üç kişinin ölümüne yol açan otobüsün şoför tutuklandı.

12- Özilhan’dan ‘geri vites’: Evde bira yapımını destekliyoruz, yeni vergi gelmesin

Dün ‘evde bira yapım setleri’yle ilgili ‘vergi kaybına neden olduğu’ gerekçesiyle yetkilileri uyardığını kaydeden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.