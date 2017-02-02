Akşam Postası / 2 Şubat 2017

1- Laf dalaşı: Yunan bakan Türkiye’yi ‘kovboyvari davranmak’la suçladı

Türkiye ile Yunanistan arasında 21 yıl sonra yeniden krize yol açan Ege’de Kardak kayalıklarıyla ilgili atışma devam ediyor.

2- Çavuşoğlu’ndan Yunan savunma bakanına: Aklını başına toplasın

Bir süredir Yunanistan’la devam eden Kardak kayalıkları krizini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a “Aklını başına toplasın” diye seslendi.

3- Merkel: Muhalefet demokrasi için önemli; Erdoğan: Muhalefetin tezleri doğru değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, referanduma götürülecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’yla ilgili soruya Türkiye’de güçler ayrılığı ilkesi ve muhalefetin varlığının korunması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

4- AP eski başkanı Schulz’dan Ankara ziyareti öncesi Merkel’e uyarı: Hak ihlallerini hatırlatın

Avrupa Parlamentosu (AP) eski başkanı ve Almanya’da sosyal demokratların başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’yi bugün ziyaret eden Başbakan Angela Merkel’den ‘hak ihlalleri’ni hatırlatmasını talep etti.

5- Suriye ordusu El Bab’a ilerliyor: Gerekirse çatışırız

Suriye ordusunun TSK’nın ‘Fırat Kalkanı’ harekatının hedefindeki El Bab’a doğru ilerlediği ve çatışmaya hazır olduğu bildirildi.

6- Komutanların Kardak ziyaretinde görev yapan asker ‘FETÖ’den gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar günü gerçekleştirdiği Kardak kayalıkları ziyaretinde görev yapan kurmay yarbay ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alındı.

7- Turizm geliri ‘erirken’ Erdoğan gurbetçilere ‘açıldı’: Komşunu da al gel

Turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘eriyen’ turizm gelirlerine karşılık yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik ‘Komşunu al gel’ kampanyası başlattı.

8- Hiç oy kullanmayan yazar Aslı Erdoğan: Demokrasimizin son kanadını da kesecekler

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında 133 gün için tutuklu kalıp ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, “Başkanlık sistemi bence Türkiye için çok yanlış bir sistem” dedi.

9- Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü: Satın alma gücü düşebilir

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017 yılındaki büyüme tahminini düşürdü.

10- Trump, Avustralya başbakanının yüzüne telefon kapattı: Gerekçe ‘yasadışı’ mülteciler

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’la telefon görüşmesini ‘kısa kesti.’

11- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gazeteci Onur Erem’e Tarık Ali söyleşisinden para cezası

Gazeteci Onur Erem, söyleşi yaptığı ünlü düşünür Tarık Ali’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı ‘teneke diktatör’ ifadesi nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı.

12- Şair Ataol Behramoğlu’ndan şiirsel ‘Hayır’: Yıkılma sakın

Şair Ataol Behramoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyeceğini duyurdu.

13- Sedat Peker’in izinde tehdit: Başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri silahlarıyla bekliyorlar

Düzce’de S.A. adlı biri, bir arkadaşıyla elinde tabancalı fotoğrafını, “Başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla Facebook hesabında paylaştı.

14- ‘PKK sempatizanı’ denerek filmi sansürlenen Kırmızıgül: Kimse benden ırkçı bir adam çıkaramaz

‘Vezir Parmağı’ filmi, PKK’ya destek olduğu iddiasıyla hedef alınan Mahsun Kırmızıgül, bir videoyla hakkındaki yorumlara yanıt verdi.

15- Esenyurt’ta iş cinayeti: İnşaatta çalışan tıp öğrencisinin üzerine demir kalıp düştü

Esenyurt’ta bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki tıp öğrencisi Remzi Ersu’nun üzerine demir kalıp düştü. Ersu, yaşamını yitirdi.

16- ‘Edebiyat’ dergisi ‘bilgi kirliliği’ tuzağına düşerse: Turgut Uyar’a ‘şiir yazdıran’ Bavul dergi, sayıyı toplatma kararı aldı

Popüler edebiyat dergilerine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde Bavul dergisi Turgut Uyar’ı kendisine ait olmayan dizelerle kapağına taşıdı. Özür dileyen yönetim, derginin bu sayısını toplatma kararı aldığını açıkladı.