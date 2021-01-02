Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Ocak 2021

1. Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne kararname ile rektör ataması öğrencilerin tepkisini çekti.

CHP’den ‘Boğaziçi ataması’na tepki

2. Rapor: 2020’de 300 kadın öldürüldü, 171 şüpheli ölüm

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yıllık raporuna göre 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

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Soylu: Kanun kapsamındaki kadın cinayetleri yüzde 21 oranında düştü

3. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gündem yaratamıyor, bütün hayatı CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtü tartışmalarına ilişkin, “Bu tartışma artık Türkiye’nin gündeminden çıkmalı. Yok böyle bir tartışma” dedi.

4. Soylu: PKK’ya 2020’de 52 kişi katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’ya 2020’de 52 kişinin katıldığını söyledi.

5. Feyzanur’un ailesinin avukatı: Cinayetle ilgili durum söz konusu değil

Gaziantep’te evden düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Feyzanur Saydam’ın ailesinin avukatı, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi.

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6. Balıkesir’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi karantina için yurda götürüldü

Fotoğraf: DHA

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi’nde, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen erkek hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü. 

7. TESK’ten sahte içki çıkışı: Bu yıl ÖTV artışı yapılmamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirtti.

8. Somali’de Türk firmaya ait şantiyeye saldırı

Somali’de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye intihar saldırısı düzenlendi. İkisi Türk vatandaşı dört kişi hayatını kaybederken, dört Türk vatandaşı yaralandı.

9. Ankara’da bir binanın garajında üç gencin cesedi bulundu

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında üç gencin cesedi bulundu.

SON HABERLER

TESK’ten sahte içki çıkışı: Bu yıl ÖTV artışı yapılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirterek, “Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı” ifadesini kullandı.