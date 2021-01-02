Akşam Postası / 2 Ocak 2021

1. Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne kararname ile rektör ataması öğrencilerin tepkisini çekti.
CHP’den ‘Boğaziçi ataması’na tepki
2. Rapor: 2020’de 300 kadın öldürüldü, 171 şüpheli ölüm
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yıllık raporuna göre 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
Soylu: Kanun kapsamındaki kadın cinayetleri yüzde 21 oranında düştü
3. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gündem yaratamıyor, bütün hayatı CHP
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtü tartışmalarına ilişkin, “Bu tartışma artık Türkiye’nin gündeminden çıkmalı. Yok böyle bir tartışma” dedi.
4. Soylu: PKK’ya 2020’de 52 kişi katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’ya 2020’de 52 kişinin katıldığını söyledi.
5. Feyzanur’un ailesinin avukatı: Cinayetle ilgili durum söz konusu değil
Gaziantep’te evden düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Feyzanur Saydam’ın ailesinin avukatı, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi.
6. Balıkesir’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi karantina için yurda götürüldü
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi’nde, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen erkek hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü.
7. TESK’ten sahte içki çıkışı: Bu yıl ÖTV artışı yapılmamalı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirtti.
8. Somali’de Türk firmaya ait şantiyeye saldırı
Somali’de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye intihar saldırısı düzenlendi. İkisi Türk vatandaşı dört kişi hayatını kaybederken, dört Türk vatandaşı yaralandı.
9. Ankara’da bir binanın garajında üç gencin cesedi bulundu
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında üç gencin cesedi bulundu.