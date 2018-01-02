Akşam Postası / 2 Ocak 2018

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1- Diyanet böyle buyurdu: Kız çocuklar dokuz, erkekler 12 yaşında evlenebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) göre kız çocukları dokuz, erkek çocukları 12 yaşında evlendirilebilir.

2- İran durulmuyor: Dokuz kişi daha hayatını kaybetti

İran’da güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmaların altıncı gününde ölü sayısı 23’e yükseldi.

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3- Gülmen ve Özakça 300 gündür açlık grevinde

Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 300’üncü gününde.

4- CHP’li Aksünger’in öngörüleri: Atilla’ya en az beş yıl, Halkbank’a 10 milyar dolar ceza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD’de devam eden ‘Hakan Atilla davası’yla ilgili Halkbank’ın 10 milyar dolar ceza ödemeye mahkum edileceğinin konuşulduğunu söyledi.

5- Gölcük: İhale iptal, proje devam

Bolu belediye başkanı, Gölcük ihalesini ‘üzülerek’ iptal ettiklerini ancak projeden vazgeçilmediğini söyledi.

6- Gümrük vergisi karkas ette yüzde 100’den 40’a, buğdayda yüzde 130’dan 45’e indirildi

Karkas ette 2017 yılında yüzde 100 olan gümrük vergisi 40’a, buğday ithalatında ise yüzde 130’dan 45’e indirildi.

7- Dış ticaret açığı 2017’de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolara yükseldi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı 2017’de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolara yükseldi.

8- Hükümetin şartı: PKK silah bırakırsa ‘barış süreci’ gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olası bir barış sürecinin PKK’nın silah bırakmasıyla başlayabileceğini söyledi.

9- Hapisteki Demirtaş Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 15 bin lira hakaret nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu.

10- Eşofmandan tahrik olan öğretmene arka çıkan meslektaşına da soruşturma

Konya’da eşofmandan tahrik olan öğretmenine sosyal medyada arka çıkan meslektaşı Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlatıldı.

11- HDP’li Tuğluk’a tutuklu olduğu cezaevi önünde eyleme katılmaktan hapis cezası

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a bir yıl altı ay hapis cezası verildi.

12- ‘Yeni sahibi’ Diyanet de bilmiyor: En eski botanik bahçesinin akıbeti meçhul!

Türkiye’nin en eski botanik bahçesi tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), bu alanı nasıl kullanacağına henüz karar veremedi.

13- Ailesi de habersiz: 17 yıl sahte diplomayla çalışan öğretmen görevden alındı

Yozgat’ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.’nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.’nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bilmediği öğrenildi.

14- Yunan hükümeti Türkiye’den kaçan askerle ilgili ‘iltica kararı’nın iptalini istedi

Yunanistan hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan sekiz Türk askerinden birinin kabul edilen iltica talebinin iptali için temyiz mahkemesine başvuruda bulundu.

15- Almanya’da ‘Erdoğan yasası’ kalktı: Yabancı devlet adamlarına hakaret artık serbest

Almanya’da ‘yabancı devlet adamlarına hakaret’ suçuna ilişkin 103’üncü maddenin ceza kanunundan çıkartılmasına dair düzenleme 2018’in ilk gününde yürürlüğe girdi.

16- Yandaşlarda Gül’e bombardıman: Bu mudur dava arkadaşlığı?

İktidar yanlısı gazetelerde, sivillere ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştirilerinin ardından eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e eleştiri bombardımanı sürüyor.

17- 2 milyarlık satış: Yıldız Holding Ülker Bisküvi’yi kendi şirketine devretti

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması Pladis Foods Limited’e sattı.

18- Hollywood yıldızlarından cinsel tacize karşı yeni kampanya: Süre Doldu

ABD’de 300’den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlattı.