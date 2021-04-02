Akşam Postası / 2 Nisan 2021

1.’20 gündür hastanede yatak bulamadım’ diye isyan eden kadın hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan Aslı Özkısırlar, 20 gündür hastanede yatak bulamadığını söylemesinden üç gün sonra hayatını kaybetti.

2.AKP’den kanun teklifi: Kurumlar Vergisi’ne zam geliyor

AKP, Covid-19 pandemisinden etkilenen esnaf için Meclis başkanlığına sunduğu yeni kanun teklifinden, Kurumlar Vergisi’ne zam çıktı.

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3.ABD’li bankaya göre Türkiye’de enflasyon daha zirveyi görmemiş

ABD’li yatırım bankası Citi, Türkiye’de enflasyonun martta yıllık olarak büyük ihtimalle yüzde 16.2’ye yükseleceğini tahmin etti.

4.Mimarlar Odası ‘tehlike’ye işaret etti: Taşınmazlar vakıflara devirle özelleştiriliyor

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Aslında meselenin hızlı bir özelleştirme, kamu mülklerinin hızla el değiştirmesi anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Meselenin en tehlikeli tarafı da bu” dedi.

5.Akşener’e Demirtaş’ın sözleri soruldu: Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3’üncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, “Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok” dedi.

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6.Yargıçtan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, kendisine yönelik ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 75 bin, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e 50 bin liralık tazminat davası açtı.

7.İBB, Kur’an ve elyazmalarına 1.7 milyon lira ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye’nin Britanya’daki bir açık artırmadan aldığı İslam eserleri için toplam 150 bin sterlin (1 milyon 700 bin lira) ödeyecek.

8,Darüşşafakalılar Erdoğan’a seslendi: Hiç olmazsa kızınızı dinleseydiniz…

Darüşşafakalılar Düşünce Platformu (DPP), Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Hiç olmazsa kızınızı dinleseydiniz…”

9.Konu Maraş’taki Rum mülkleri: AİHM, Türkiye’den savunma istedi

Kıbrıs’ın Kapalı Maraş (Varoşa) bölgesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gündeminden düşmüyor. Rum avukat Ahileas Dimitriadis, mahkemenin, Türkiye’ye ‘savunma’ için 14 Mayıs’a kadar süre verdiğini söyledi.

10.Van’daki tutuklu gazeteciler altı ay sonra özgür

Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasının haberleştirilmesiyle ilgili dördü tutuklu beş gazetecinin ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlandığı davada tahliye kararı çıktı.

11.AKM’nin ‘tahmini’ maliyeti açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “AKM’nin inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar lira” dedi

12.‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’le suçlanan Yılmaz Özdil’den tek cümlelik savunma

Özdil, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcıya ifade verdi. Sözcü yazarı, “Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmez” dedi.

13.Uluslararası karikatür yarışmasında birincilik ödülü Kübalı sanatçıya

Birincilik ödülü / Reynerio Tamaryo

37’nci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Kübalı Reynerio Tamayo’nun karikatürü birincilik ödülüne layık görüldü.