Akşam Postası / 2 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 356’ya, vaka 18 bin 135’e yükseldi

1101 hasta halen yoğun bakımda tedavi görüyor. İyileşen hasta sayısı 415’e, test sayısı ise 125 bin 556’ya çıktı. Bir günde 18 bin 757 test yapıldı, 2 bin 456 kişi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.

2- İstanbul Tabip Odası: Bakanlığın tablosu gerçek vaka sayısını göstermekten çok uzak

İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık Bakanlığı’nın PCR testi pozitif çıkan vakaları esas aldığını, hastanelerde yatan ya da ayakta takip edilen ‘şüpheli/olası vaka’ sayısına yer vermediği için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik kaldığını savundu. Oda, İstanbul’daki özel hastanelerin ‘corona’ karşısındaki tutumunu da yerden yere vurdu.

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3- Bakanlık, ‘corona fırsatçısı’ firmaları ifşa etti

Ticaret Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapan firmaların isimleri ifşa etti.

4- Erdoğan: Böyle günde siyasi hesap yapanı millet affetmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadelede ‘farklılıkları’ bir kenara bırakmak gerektiğini belirterek, “Böyle günde siyasi hesap yapanları, umut yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir” dedi.

5- İmamoğlu: Vakıfbank, 900 bin liralık bağışı bloke etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vakıfbank’ın belediyeye yapılan 900 bin liralık bağışı bloke ettiğini söyledi.

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6- ‘Corona’ önlemleri

Merkez Bankası’ndan 100 milyon lira bağış… Borusan, iki fabrikasında üretime ara verdi… İstanbul’da sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi…. İstanbul’da eczaneler 09:00-18:00 arası açık olacak… Artvin’in Borçka ilçe merkezi ve bir köy karantinaya alındı…

7- ‘Corona’ günlüğü

ABD’de bir gün içinde 1047 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 5 bin 137’ye yükseldi. Amazon’da ilk vaka… Ölü sayısı Fransa’da 4 bin 503’e, İtalya’da 13 bin 915’e, Almanya’da 1048’e, Britanya’da 2 bin 921’e, İran’da 3 bin 160’a, İspanya’da 10 bin 3’e yükseldi.

8- ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının yöneticisine ‘FETÖ’den gözaltı

Ankara başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ‘ soruşturması kapsamında, ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu belirtilen O.Y., gözaltına alındı.