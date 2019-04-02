Akşam Postası / 2 Nisan 2019

1. İmamoğlu gelen ihbarları anlattı: İBB’den belge kaçırılıyor

İmamoğlu, İBB’den belge kaçırıldığına yönelik çok sayıda ihbar geldiğini de açıkladı. İBB ise iddiaları yalanladı.

2. AKP sözcüsü: Geçersiz oylara bakılmalı, hak edilmeyen zafer peşinde koşmayız

AKP Sözcücü Ömer Çelik, geçersiz oylarla ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek “Hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değil” dedi.

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3. AA müdürü ‘asıl soru’yu geçiştirdi: Sütte leke var bende yok

Seçim gecesi veri girişi ‘aksaklığı‘ndan ötürü eleştirilerin hedefindeki Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, bugün personeline yaklaşık iki buçuk saat ‘izahat‘ta bulundu ancak yanıt bekleyen asıl soruyu geçiştirdi.

4. AKP’li yetkililer: Kabine ve genel merkezde değişiklikler gündeme gelebilir

Yerel seçim sonuçlarının Ankara ve İstanbul dahil bazı kritik büyükşehirlerin kaybedildiğine işaret etmesinin ardından AKP kaynakları kabine ve genel merkezinde değişiklikleri gündeme gelebileceğini belirtti.

5. Goldman Sachs faiz indiriminde ‘öteleme’, ekonomide yüzde 2.5 daralma bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’ndan (MB) faiz indirim beklentisini dördüncü çeyreğe öteledi.

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6. Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44,2 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2018’in aynı dönemine göre yüzde 44,2 daralarak 88 bin 469’a geriledi.

7. Times’tan seçim yorumu: Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı

İngiliz Times gazetesi yerel seçimlerde büyük şehirlerin muhalefete geçmesini ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı‘ diye yorumladı.

8. Kaşıkçı’nın çocuklarına ‘kan parası’: Milyon dolarlık evler ve her ay beş haneli ödeme

Suudi Arabistan, İstanbul’daki başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dört çocuğuna ‘kan parası‘ olarak milyon dolarlık evler verdi; ayrıca her ay beş haneli ödeme yapacak.

9. Kartal’daki ‘bina faciası’nda üç kişiye hapis talebi

İstanbul’un Kartal ilçesinde şubat ayında çöken binaya ilişkin soruşturma sonucunda üç kişiye 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

10. Ümit Özdağ İYİ Parti’deki görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ görevinden istifa etti.