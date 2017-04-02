Akşam Postası / 2 Nisan 2017

1- AKP’li Şentop ‘Erdoğan-sonrası’nı anlattı: Erdoğan’ı seri üretime geçiriyoruz

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nın kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan sonra yine onun gibi liderlerin geleceğini söyledi.

2- Erdoğan lütfetti: ‘Evet’ diyen kadar ‘Hayır’ diyen de saygındır

‘FETÖ’nün, Kandil’in ve Avrupa’daki bazı liderlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Hayır’ oyu verecek yurttaşların da saygın olduğunu söyledi.

3- Meclis’i bombalayan pilot terörle mücadele harekatı sanmış!

Darbe girişimi sırasında Meclis’i bombalayan F-16 pilotlarından Hüseyin Türk, yaşananları ‘terörle mücadele harekatı’ zannettiğini söyledi.

4- HDP’li vekile göre Erdoğan Diyarbakır’da ‘yıkım’ yaşadı: Mitingi simgesel bir işgaldi

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ‘simgesel bir işgal’ olduğunu belirterek, “Erdoğan, son Diyarbakır ziyaretiyle AKP tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı, çünkü beklediği ilgiyi göremedi” dedi.

5- ‘Görürsün ne kadar sevildiğimi’: Oyuncu Halit Akçatepe binlerin katılımıyla toprağa verildi

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp ve solunum yetmezliğinden 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Halit Akçatepe toprağa verildi. Dostları Akçatepe’yi “Hayata karşı mizahla durabilmişti” sözleriyle anlattı.

6- ‘Üç dakikayla hayatım bitti’: Geç kaldığı YGS’ye giremeyen öğrenci intihara kalkıştı

Muğla’da, üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) üç dakika geç kaldığı için giremeyen bir öğrenci bileklerini keserek intihar etmek istedi.

7- Şirvan’daki maden faciasında 16 kişiye 15’er yıla kadar hapis talebi

Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Holding’e ait maden ocağında göçük sonucunda 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8- ‘Beni de ele geçirmek istediler’ diyen MHP’li Sancaklı: Arif ve Hakan hainse, çok hain var

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, Gülen Cemaati’nin futboldaki yapılanmasını, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski takım arkadaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem üzerinden anlattı: “Beni de ele geçirmek için çok uğraştılar. Bu çocuklar hainse, valla çok hain var.”

9- Demirtaş’tan mesaj var: Çok az kaldı inanın, ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte çiçeğe duruyor

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘içeride ve dışarıda’ tüm gazeteci, edebiyatçı ve akademisyenlere bir mesaj gönderdi.

10- Muş’ta gözaltına alınan HDP’li vekil Taşdemir ifadesinin ardından serbest

Muş’ta gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

11- ‘Panik butonu’ da geliyor: İstanbul’da dolmuşlara ve minibüslerin tümüne kamera takılacak

İstanbul’daki tüm taksi dolmuşlara ve minibüslere ‘kör nokta’ bırakılmayacak şekilde kamera takılacak. Araçlara ‘panik butonu’ da geliyor.

12- Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi hafriyat sahasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi’nde meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçi saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

13- Miting için Ankara’da ulaşımı ücretsiz yapan Gökçek’e suç duyurusu: ‘Evet’ propagandası yapılıyor

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Ankara’da konuşma yapacağı tören için belediyeye ait ulaşım araçlarını ücretsiz yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) suç duyurusunda bulundu.

14- Cumhuriyete ‘darbe’ diyen AKP’li başkandan yeni çıkış: Hainlerin koyduğu sistemi değiştireceğiz

Daha önce 1923’te ilan edilen cumhuriyeti ‘darbe’ olarak tanımlayan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “Hainlerin koyduğu sistemi değiştireceğiz” dedi.

15- Gülen’in yazdığı ‘Hüzünlü gurbet’ şiiri TRT Müzik’te: ‘Sehven yayınladık’

Darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in yazdığı şiirden bestelenen şarkı TRT Müzik kanalında yayınlandı. Sosyal medyada tepki çekmesinin ardından TRT, yayının bir hatadan kaynaklandığını duyurdu.

16- Paraguay’da bir gösterici ‘polis kurşunu’yla öldü: İçişleri bakanı ve emniyet müdürü görevden alındı

Paraguay’da devlet başkanının ikinci kez seçilmesinin önünü açacak anayasa değişikliği protestoları sırasında bir göstericinin öldürülmesinin ardından içişleri bakanı ve emniyet müdürü görevden alındı.

17- Kerkük meclis başkanından Bağdat’a: Kürdistan bayrağı sonsuza dek Kerkük’te dalgalanacak

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rêbwar Talabani, Irak federal meclisinin Kerkük’te yalnızca Irak bayrağı asılabileceği yönündeki kararını tanımayacaklarını belirterek, “Kürdistan bayrağı sonsuza dek Kerkük kentinde dalgalanacaktır” dedi.