Akşam Postası / 2 Mayıs 2019

1. AKP büyükşehirleri böyle alacak: Başkanın imar yetkisi ve meclis başkanlığı iptal

Seçimde büyük kentleri kaybeden AKP’nin büyükşehir belediye başkanlarının belediye meclisindeki etkisinin azaltılması ve bazı yetkilerinin merkezi idareye geçmesi ile ilgili düzenlemeleri gündemine aldığı öne sürüldü.

2. Erdoğan Bahçeli’nin gönlünü aldı: Türkiye ittifakı cumhura alternatif değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye ittifakı’ söyleminden rahatsızlığını gizlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘cumhur ittifakı’na alternatif peşinde olmadığını dile getirerek güvence verdi.



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3. Şube başkanıymış: Kılıçdaroğlu’na saldıranı bıraktıran savcı Ensar’cı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Osman Sarıgün’ü serbest bırakan savcının, Ensar Vakfı şube başkanı bir avukatken savcılığa geçtiği ortaya çıktı.

4. AKP’nin iddiaları üzerine: 100 sandık başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’nin İstanbul seçimlerindeki şaibe iddialarıyla ilgili 32 ayrı soruşturma açtığı bildirildi.

5. Cumhurbaşkanı kararı: Bakanlığın yaptığı metronun parası belediyeden kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için merkezi bütçeden yapılan tüm harcama belediyelerden kesilecek.

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6. AKP’li Yavuz: Hile organizasyonu iki yıl öncesinden başlamış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine dair, “İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz” dedi.

7. KİT’lerde düzenleme: Albayrak önerecek Erdoğan değerlendirecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çalışma ve yönetim kurullarının oluşturulması yönteminde değişiklik yapıldı. Birçok yetkinin kullanımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.

8. Reuters anketi: Yıllık enflasyon tekrar yüzde 20’nin üstüne çıkacak

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) nisan ayında gıda ve tütün fiyatlarındaki artış öncülüğünde aylık yüzde 2.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.71’den yüzde 20.33’e yükselmesi bekleniyor.

9. İmalat PMI nisanda 46.8’e geriledi: Kurdaki yükseliş sebebiyle 13 aydır daralıyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) nisanda 46.8’e gerileyerek sektörde kurdaki artış ve enflasyonel baskılara bağlı daralmanın 13’üncü ayına girdiğine işaret etti. Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına kıyasla azaldı.

10. Reuters: ‘Merkez’ bünyesinde TL karşılığı altın swap işlemleri başlayacak

Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs’ta başlayacak.

11. Bakan açıkladı: Trump’ın ziyaretinin kesin tarihi henüz belli değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye olası bir ziyaretinin kesin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.