Akşam Postası / 2 Mayıs 2018

1. CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP anlaştı: Muhalefetten ‘demokrasi ittifakı’

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetlerinin, 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yapılarak girilmesi yönünde tam mutabakata vardığı bildirildi.

2. İki ayda ikinci düşüş: Standard&Poor’s da Türkiye’nin kredi notunu kırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyurdu. Kuruluş, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan’ olarak kaydetti.

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3. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Aladağ’da tazminat isteyen ailelere sahte savunma

Aladağ’daki yurtta çocuklarını yitirenlerin açtığı tazminat davasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yurtta ‘hiçbir eksiklik olmadığına dair’ üç raporu dayanak göstererek savunma yaptı. Gerçek dışı olduğu belirtilen son iki rapora imza atan iki görevliyse halen ‘taksirle ölüme sebebiyet’ suçundan yargılanıyor.

4. ‘Ayşe öğretmen’in bebeği büyükannesine verildi: Her gün emzirmeye getiriliyor

“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atılan Ayşe Çelik’in altı aylık bebeği büyükannesine verildi.

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5. Seçim öncesi: Erdoğan’ın üniversite diploması AİHM gündeminde

Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı üniversite diploması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.

6. AYM, cezaevinin kitap yasağına ‘İfade özgürlüğü ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara Sincan Cezaevi’nin, bazı kitapları kendisine vermemesi üzerine başvuruda bulunan Zeki Bayhan için kararını verdi. AYM kararında, kitapların verilmemesini ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olarak değerlendirdi.

7. ÖTV indirimi yok; emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi haziran başında

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilerin haziran ayı başında 1000 lira ikramiye alacağını açıkladı. Bakan ÖTV indirimine yönelik bir çalışma bulunmadığını söyledi.

8. Tutuklu Boğaziçililerden mektup var: Vicdanımız rahat, moralimiz yüksek

Silivri Cezaevi’nde tutuklu dokuz Boğaziçi öğrencisi ortak bir mektup kaleme aldı. Özgürlüklerinin kısıtlandığı zindanda vicdanlarının rahat olduğunu belirten öğrenciler, bir de açık çağrıda bulundu: “Düşünme ve üretmemiz için gerekli kitap ve kaynaklara ulaşmakta zorluk yaşıyoruz ve bu konuda da dayanışmanızı eksik etmeyeceğinizi biliyoruz.”

9. Cerrahpaşa tam kadro bölünmeyi protesto etti: Bilim kan kaybediyor, bilime kan ver

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler, personel ve öğrenciler üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısını ‘Bilim Kan Kaybediyor. Bilime Kan Ver’ diyerek protesto etti.

10. Gözler Beşiktaş’ta: Tahkim Kurulu itirazı oybirliğiyle reddetti

Beşiktaş’ın, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itirazı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

11. Ermeni kilisesine saldıran şahıs serbest bırakıldı

Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına ‘Erzurumlu 25 bu vatan bizim’ yazıp konteynerdeki çöpleri kapının önüne döken kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

12. Bulgaristan’dan istenmişti: Çiftlik Bank’ın ‘beyin takımı’ndan Düzgün Genç iade edildi

Kurucusu Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp ortadan kaybolduğu Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu ileri sürülen ve kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan’dan İstanbul’a getirildi.

13. Diyarbakır’da beş Kürt partisinden ittifak kararı: Barışçıl çözüm çin diyalogdan yanayız

Diyarbakır’da toplanan beş Kürt partisi 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde birlikte hareket etme ve çalışma kararı aldı.

14. Üçüncü havalimanından kente boş dönecek taksiciler isyanda: Yolcu almayız

İstanbul’daki üçüncü havalimanından kente boş dönecek taksiciler isyanda: “Havalimanına yolcu almayız.”