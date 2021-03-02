Akşam Postası / 2 Mart 2021

1. Erdoğan, ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı: Nihai amaç, yeni ve sivil anayasa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dokuz madde ve 50 hedeften oluşan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı duyurdu.

2. CHP liderinden, ‘Aşıda aracı yok’ diyen Koca’ya: Erdoğan seni aldatıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’nden getirilen aşılar konusunda aracı şirket olduğunu bir kez daha belirterek, olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Seni aldatıyorlar” dedi.

Reklam

3. Sancar’dan Bahçeli’ye: Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek

Fotoğraf: AA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu sabahki grup toplantısında partisinin kapatılmasına dair çağrısını yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, ismini anmadan, ‘kapatma çabalarının onları daha da küçülteceğini’ söyleyerek yanıt verdi.

4. AKP’li Özkan: HDP, hem siyaseten hem de hukuken kapanacak

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP’nin hem siyaseten hem de hukuken kapanacağını söyledi. ‘Milletin bu partiden ümidinin kalmadığını’ belirten Özkan, oy verenlerin, ‘teröre sırtlarını dayasınlar diye vermediğinin’ altını çizdi.

5. Hakaret iddiasıyla açılan davada İmamoğlu’nun iki yıla kadar hapsi istendi

Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında altı aydan iki yıla yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Reklam

6. DSÖ’den profesör: Türkiye’nin aşı pasaportu için Sinovac, Avrupa’dan onay almalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Türkiye’nin dijital aşı platformuna dahil olabilmesi için Sinovac aşısısının Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurup onay alması gerektiğini kaydetti.

7. Dev şirketler 2020’de ne kadar kâr, ne kadar zarar etti?

Doğan Holding, Türk Hava Yolları (THY) ve Migros, Covid-19 salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılına ilişkin kâr-zarar rakamlarını açıkladı.

8. İstanbul’da, şubat ayının zam şampiyonu salatalık: Yüzde 42.22 zam geldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte şubatta perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıkladı. En çok artan harcama kalemi yüzde 42.22’yle salatalık.

9. İstanbul Eczacı Odası: Gıda takviyesi ve vitamin eczane dışı kanallardan alınmamalı

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Pınar Özcan, vitamin ve gıda takviyelerinin eczane dışı satış kanallarından alınmaması gerektiğini söyledi.

10. Birçok kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 53 kişi gözaltında

Ankara ve İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmalarında 53 kişi gözaltına alındı.

11. Dış ticaret açığı şubatta yüzde 10.7 artışla 3.36 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı şubat ayında geçen yıla göre yüzde 10.7 artarak 3.36 milyar dolara çıkarken, ihracat yüzde 9.6 artışla 16.01 milyar dolar oldu.

12. Polonya’da Meryem Ana’nın gökkuşağı halesiyle resmedildiği poster davasında göstericilere beraat

Polonya’da üç kişi, Meryem Ana’yı başında gökkuşağı halesiyle resmeden posterlerle ilgili ‘dini duygulara hakaret’ten yargılandıkları davada beraat etti.

13. Angelina Jolie’ye ait Churchill tablosu 11.5 milyon dolara satıldı

Fotoğraf: Reuters

Britanya’nın İkinci Dünya Savaşı dönemindeki başbakanı Winston Churchill’in Fas manzarası resmettiği ve ABD’li oyuncu Angelina Jolie’nin koleksiyonunda bulunan tablo 11.5 milyon dolara (84 milyon lira) satıldı.