Akşam Postası / 2 Mart 2020

1- Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu sığınmacıların geçisine kapatıldı

Yunanistan’a geçmek isteyenlerin akın ettiği Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu sığınmacıların geçişine kapatıldı.

2- BM: Rusya ve Türkiye Suriye’de savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmacıları, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü, Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin de Kürt bölgelerinde cinayet işlediğini ve yağmalama yaptığını öne sürerek bunun Moskova ve Ankara tarafından savaş suçu işlendiği anlamına gelebileceğini savundu.

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3- Erdoğan’dan Suriye’ye gözdağı: Omuzlarının üzerinde baş kalmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’ye gözdağı verirken Rusya, İran ve Avrupa’yı da uyardı.

4- Putin: Kimsenin bize karşı savaşmak istemeyeceği koşulları yaratacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını söyledi.

5- Kremlin’e yakın gazeteci: Erdoğan tehlikeli bir macerada, Putin’in sabrı sınırlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus gazeteci, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan tehlikeli bir macerada, Putin’in sabrı sınırlı” dedi.

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6- Ağrı’daki roket saldırısında bir görevli hayatını kaybetti

Ağrı’da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait araca yönelik roket saldırısında bir görevlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

7- ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 3 bin 48’e çıktı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi. 45 bin 110 kişi de tedavi edildi.

8- Görevden uzaklaştırılan Yalova belediye başkanı: Hırsızı bulduk, suçlu olduk

İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Belediyede hırsızlık yapıyorlar, hırsızlığı ortaya çıkartıyoruz, suçlu biz oluyoruz” dedi.

9- Etyen Mahçupyan: Hükümet Pelikan, Pelikan da hükümet olmadan yaşayamaz

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, Kısa Dalga’dan Beril Eski’yle podcast dizisi yaptı.

10- Eylül’ü okul bahçesinde ezerek ölümüne neden olan servis şoförüne üç ayda tahliye

İstanbul’un Avcılar ilçesinde ilkokul bahçesinde dokuz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. beş yıl hapis cezası aldı, tahliyesine karar verildi.

11- Kadın katillerinin yüzde 97’si erkek, yüzde 50’si ilkokul mezunu

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt, kadın cinayetlerinin hızla artan bir eğilim gösterdiğine işaret ederek “2018’de öldürülen kadın sayısı 440, 2019’da 474. Sadece ocak ayında 27 kadın öldürüldü. Katillerin yüzde 97’si erkek ve yüzde 50’si ise ilkokul mezunu” dedi.

12- Borsa İstanbul’da açığa hisse satışına süresiz yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış işlemlerindeki yasağın ikinci bir duyuruya kadar devamına karar verildiğini açıkladı.

13- İki yılın zirvesine çıkan imalat endeksinden ‘ılımlı büyüme’ sinyali

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), şirketlerin yeni sipariş ve üretimlerindeki artışa paralel olarak şubatta 52.4’e yükselerek iki yılın en yüksek değerini aldı.

14- Vestel Polonya’daki fabrikasını sattı

Vestel Elektronik Polonya’daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology’i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara (195 milyon lira) LG Chem Wrocław Energy’ye sattı.