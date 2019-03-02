Akşam Postası / 2 Mart 2019

1. Uludağ’daki kazada otobüs, acente ve organizatör ‘kaçak’ çıktı





Fotoğraf: DHA

Uludağ’da beşi ağır 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasında otobüs, tur acentesi ve organizasyonu yapan firma ‘kaçak’ çıktı.



2. Şubatta zam şampiyonu kıvırcık: Tanzim satışına rağmen salatalığın da fiyatı arttı

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30.98 ile kıvırcık salata oldu. Bir ayda fiyatı en çok artan ilk beş ürünün üçünü tarım ürünleri oluşturdu. Tanzim satışı yapılan salatalığın da market ve manavlardaki fiyatı arttı.



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3. Bahçeli yabancı yatırımcıyı ‘rahatlattı’: ‘Cumhur’ kaybetse de ittifak sürecek

Fotoğraf: Reuters

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart’taki yerel seçimlerde sonuç ne olursa olsun ‘cumhur ittifakı’nın yaşayacağını belirtirken, ‘millet ittifakı’nın kazanması halinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saldırabileceğini savundu.



4. Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 15 ve 17 yaşlarında iki kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: Twitter

Antalyaspor deplasmanından dönerken MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü kaza yaptı. Kazada biri 15 diğeri ise 17 yaşında olduğu öğrenilen iki taraftarın hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.

5. İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘kimin cebinden’ yanıtı: İstanbullu’nun parasıyla…

Fotoğraf: DHA

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘”Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun” diyerek eleştirdiği seçim vaatlerini İstanbullu’nun vergileriyle gerçekleştireceğini söyledi.



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6. CHP’li başkanın iddiası: Büyükçekmece’de ‘görevli’ 5 bin polise oy kullandırılacak

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 31 Mart’taki yerel seçimlerde 5 bin polisin Büyükçekmece’de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını söyledi.

7. CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Fotoğraf: DHA





CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı.

8. İki Alman gazetecinin basın kartı başvurusuna ret

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’daki AB zirvesine basın kartı sorunu nedeniyle alınmayan iki Alman gazetecinin basın kartı yenileme başvurusuna CİMER’den ret geldi.



9. ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den Patriot füzesi alımı için müzakerelerin başladığını açıkladı.

10. Gerekçe yere çöp döküldü: Kafasında tabak parçalanan kominin burnu kırıldı

İstanbul’un Şişli ilçesindeki ünlü bir AVM’de, Kazakistan uyruklu genç bir komi, yere çöp döktüğü iddiasıyla beş garson tarafından başında tabak parçalandıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi.

