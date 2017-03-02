Akşam Postası / 2 Mart 2017

1- Galataport’a suç duyurusu: Bölgede çatlak ve binalarda hasarlar oluştu

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi nedeniyle Kemankeş Caddesi’nde çatlaklar ve çevre binalarda hasarlar oluştuğunu belirterek gerekli önlem ve tedbir almayan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

2- Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısına verilen izin geri çekildi: ‘Karar siyasi değil’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da bu akşam konuşmacı olarak katılacağı toplantı için verilen izin geri çekildi.

3- Bozdağ’dan Almanya’ya misilleme: Adalet bakanıyla görüşmemi iptal ettim

Almanya’da bu akşam konuşmacı olarak katılacağı toplantı için verilen izin geri çekilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşananların ardından Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

4- Çavuşoğlu’na göre El Bab’dan sonraki hedef Menbiç: YPG çekilmezse vuracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi gerektiğini yineleyerek aksi takdirde YPG’nin vurulacağını söyledi.

5- DSG duyurdu: Rusya’yla anlaştık, Menbiç’deki bazı köyleri rejime bırakacağız

YPG’nin önderliğindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği Menbiç’teki bazı köyleri rejime bırakacaklarını açıkladı.

6- Financial Times: Trump Rakka’da Türkiye ile YPG arasında seçim yapmalı

Britanya’nın saygın gazetelerinden Financial Times’ın dış haberler editörü David Gardner, ABD’nin Rakka operasyonu için müttefikleri Türkiye ile YPG arasında bir seçim yapması gerektiğini yazdı.

7- Erdoğan, KHK ve OHAL’e devam dedi: Referandum için üzerime düşeni yapacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘her şey yerli yerine oturana kadar’ KHK’ların, ihraçların ve OHAL’in devam edeceğini söyledi.

8- AKP’yle ‘bayrak’ çatlağında söz MHP’de: Referandum tavrımızı etkilemez

MHP ile AKP arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretinin ardından başlayan ‘bayrak’ çatlağını değerlendiren MHP’li üst düzey bir yetkili, gerginliğin referandumdaki tavra yansımayacağını söyledi.

9- ‘Erdoğan’a suikast’ davasında yüzbaşı: Halisdemir’le aynı tezgahın ürünüyüz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele darbe girişimi gecesi operasyon düzenleyen askerlerden yüzbaşı Ergün Şahin, emirleri yerine getirdiğini savundu.

10- CHP’li Sağlar, başbakana sordu: FETÖ’nün eğitim imamı Hüseyin Çelik mi?

Erzurum’da ‘FETÖ/PYD’ soruşturması kapsamında ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Muhammet Lütfi Bayrak’ın avukatı Faruk Terzioğlu, duruşmada eski milli eğitim bakanı Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

11- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Dört yıla kadar hapis istenen yazar Murat Belge’ye beraat

12 Eylül 2015 tarihli Taraf gazetesindeki ‘Vermezsen 400’ü’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan akademisyen yazar Murat Belge beraat etti.

12- HDP kampanyaya başladı: ‘Hayır’ oyu çoktan çıktı, ayıktırmayın böyle devam etsinler

HDP, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Hayır’ kampanyasını İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’de eş zamanlı olarak başlattı.

13- HDP’den ‘Hayır’ bildirisi: Ülkenin tapusu tek kişiye verilir mi?

Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı ‘Hayır’ kampanyasını bugün başlatan HDP, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine neden karşı olduğunu anlatan bir bildiri yayınladı.

14- HDP’nin kampanya konuşması Baydemir’den: Çoğuz teke inmeyiz, topunuza ‘Hayır’

HDP’nin referandumda ‘Hayır’ kampanyasını başlattığı toplantıda konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Her şeye muktedir olacak… Tek dil, tek millet, tek şef olacak… Çoğuz, teke inmeyiz” mesajı verdi.

15- Adıyaman’da en büyüğü 5.8’lik dört deprem: Can kaybı yok, beş kişi hafif yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, en büyüğü 5.8 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremlerde, beş kişi hafif yaralandı.

16- Türkiye’de sosyal psikolojinin kurucularındandı: Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti

Türkiye’de sosyal psikolojinin kurucularından Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı yaşamını yitirdi.

17- Yedi işçinin ölümünün bedeli: Taşeron firmanın patronuna sekiz yıl dört ay hapis

Samsun’daki Eti Bakır işletmesinde beş yıl önce yedi işçinin hayatını kaybetmesine taşeron firmanın işi hızlandırmak için güvenlik açığına sebebiyet vermesinin yol açtığına hükmedildi.

18- Referandum günlükleri: AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su faturasından ‘Hayır’ı çıkardı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), su faturalarında yıllardır yer alan ‘Su kayıp kaçağına HAYIR’ ibaresini çıkardı.

19- Referandum günlükleri: ‘Nisana kadar lan sonunuz, Osmanlı hepinizi kılıçtan geçirecek’

İstanbul’da bir İETT otobüsünde yaşanan kavgada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen bir kişi, otobüstekilere, “Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek” tehdidinde bulundu.

20- AP, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu (AP), aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı.