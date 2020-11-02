Akşam Postası / 2 Kasım 2020

1- Depremde can kaybı 91’e yükseldi

İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi. Yaralananların sayısı 994.

2- Kırklareli valisine göre doktorlar hasta seçebilir: Vaka sayısı nisanın kat kat üstü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte, Covid-19 vakalarının sayısının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağı bir sürece doğru gidildiğini söyledi.

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3- ‘Merkez’in ‘maliyetli fonlama’ hamleleri doları durdurmaya yetmedi

Merkez Bankası (MB) kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarın itibariyle sıfıra indirdi.

4- Van’da gözaltına alınan köylüler: Ölüme 100-150 askerin linci neden oldu

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül’de askerler tarafından gözaltına alınıp helikoptere bindirildikten sonra hastanede yoğun bakımda bulunan Osman Şiban ile komada 20 gün kaldıktan sonra hayatını kaybeden Servet Turgut ile ilgili Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bir rapor hazırladı.

5- Temsilci atamak için sosyal medya şirketlerine tanınan süre doldu

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre bugün doldu.

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6- Yalan Duvarı: Trump’ın söylediği 20 bin yalan sergileniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın söylediği 20 bin yalandan oluşan dev duvar New York’ta sergileniyor.