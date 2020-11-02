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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Kasım 2020

1- Depremde can kaybı 91’e yükseldi

İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi. Yaralananların sayısı 994.

İzmir’deki deprem sonrası dokuz gözaltı: Yıkılan binaların müteahhitleri de var

Minik Elif, hastanedeki yatağından Türkiye’ye el salladı

Koca: Elif’in bilinci açık, kırığı yok, İdil’in hayati fonksiyonları yerinde

Üç yaşındaki Elif’i kurtaran itfaiyeci: Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Dokuz saat sonra çıkarılan Günay video çekmiş: Buradayım Ahmet beni kurtarsınlar

Bakan Kurum’dan ‘çürük raporu’ yanıtı: Savcılığımız detaylı bakacak

Bakan ‘Başvuru yok’ demişti: Belediye, Bayraklı’daki binaları bakanlığa bildirmiş

Enkazdan çıkarılan Gizem İleri’nin köpeği Ares 65 saat sonra kurtarıldı

Soylu, CHP’nin ‘deprem vergileri’ sorusunu ‘Gereği yapılıyor’ diye geçiştirmiş

Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstlenecek

58 saat sonra kurtarılan İdil: İtfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum, öldü

TTB’den İzmir depremi raporu: Bölgede acilen yaygın testler yapılmalı

Ders çalıştırdığı çocukla enkaz altındaydı: Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık

2- Kırklareli valisine göre doktorlar hasta seçebilir: Vaka sayısı nisanın kat kat üstü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte, Covid-19 vakalarının sayısının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağı bir sürece doğru gidildiğini söyledi.

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İmamoğlu taburcu oldu: Karantina bitince İzmir’e gidip acılarını paylaşacağım

3- ‘Merkez’in ‘maliyetli fonlama’ hamleleri doları durdurmaya yetmedi

Merkez Bankası (MB) kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarın itibariyle sıfıra indirdi.

4- Van’da gözaltına alınan köylüler: Ölüme 100-150 askerin linci neden oldu

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül’de askerler tarafından gözaltına alınıp helikoptere bindirildikten sonra hastanede yoğun bakımda bulunan Osman Şiban ile komada 20 gün kaldıktan sonra hayatını kaybeden Servet Turgut ile ilgili Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bir rapor hazırladı.

5- Temsilci atamak için sosyal medya şirketlerine tanınan süre doldu

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre bugün doldu.

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6- Yalan Duvarı: Trump’ın söylediği 20 bin yalan sergileniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın söylediği 20 bin yalandan oluşan dev duvar New York’ta sergileniyor.

SON HABERLER

Bakan Kurum’dan ‘çürük raporu’ yanıtı: Savcılığımız detaylı bakacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depreminde yıkılan ve ‘çürük’ olduklarına dair raporu bulunan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarıyla ilgili “Savcılık detaylı şekilde bakacak” dedi. Kurum, daha önceki açıklamasında bu apartmanlarla ilgili ‘riskli bina başvurusu’nun bakanlık kayıtlarında bulunmadığını söylemişti.

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