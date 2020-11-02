Akşam Postası / 2 Kasım 2020

1- Depremde can kaybı 91’e yükseldi
İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi. Yaralananların sayısı 994.
İzmir’deki deprem sonrası dokuz gözaltı: Yıkılan binaların müteahhitleri de var
Minik Elif, hastanedeki yatağından Türkiye’ye el salladı
Koca: Elif’in bilinci açık, kırığı yok, İdil’in hayati fonksiyonları yerinde
Üç yaşındaki Elif’i kurtaran itfaiyeci: Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
Dokuz saat sonra çıkarılan Günay video çekmiş: Buradayım Ahmet beni kurtarsınlar
Bakan Kurum’dan ‘çürük raporu’ yanıtı: Savcılığımız detaylı bakacak
Bakan ‘Başvuru yok’ demişti: Belediye, Bayraklı’daki binaları bakanlığa bildirmiş
Enkazdan çıkarılan Gizem İleri’nin köpeği Ares 65 saat sonra kurtarıldı
Soylu, CHP’nin ‘deprem vergileri’ sorusunu ‘Gereği yapılıyor’ diye geçiştirmiş
Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstlenecek
58 saat sonra kurtarılan İdil: İtfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum, öldü
TTB’den İzmir depremi raporu: Bölgede acilen yaygın testler yapılmalı
Ders çalıştırdığı çocukla enkaz altındaydı: Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık
2- Kırklareli valisine göre doktorlar hasta seçebilir: Vaka sayısı nisanın kat kat üstü
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte, Covid-19 vakalarının sayısının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağı bir sürece doğru gidildiğini söyledi.
İmamoğlu taburcu oldu: Karantina bitince İzmir’e gidip acılarını paylaşacağım
3- ‘Merkez’in ‘maliyetli fonlama’ hamleleri doları durdurmaya yetmedi
Merkez Bankası (MB) kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarın itibariyle sıfıra indirdi.
4- Van’da gözaltına alınan köylüler: Ölüme 100-150 askerin linci neden oldu
Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül’de askerler tarafından gözaltına alınıp helikoptere bindirildikten sonra hastanede yoğun bakımda bulunan Osman Şiban ile komada 20 gün kaldıktan sonra hayatını kaybeden Servet Turgut ile ilgili Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bir rapor hazırladı.
5- Temsilci atamak için sosyal medya şirketlerine tanınan süre doldu
Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre bugün doldu.
6- Yalan Duvarı: Trump’ın söylediği 20 bin yalan sergileniyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın söylediği 20 bin yalandan oluşan dev duvar New York’ta sergileniyor.