Akşam Postası / 2 Kasım 2019

1- Tel Abyad’da, pazar yerine saldırı: 13 sivil öldü

Suriye’nin Tel Abyad kentindeki pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinde 13 sivilin öldüğünü, 20 sivilin yaralandığını açıkladı.

2- Soylu: DEAŞ mensuplarının oteli değiliz; yabancı ülke vatandaşlarını göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD’liler arasındaki yabancı ülke vatandaşlarını polisteki sorgularından sonra ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

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3- Af Örgütü raporu: Harekat, muhalifleri baskı altına almak için kullanıldı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu hakkında yorum ya da haberlerinden dolayı Türkiye’de yüzlerce kişinin gözaltına alındığına ve bu yolla muhalefetin susturulmaya çalışıldığına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, harekatı eleştirenlere ve eleştirel içerikli haberleri paylaşanlara Afrin harekatında yapıldığına benzer ‘terör propagandası’ gibi ağır suçlamalar yöneltildiği, muhalifler ve harekata karşı çıkan muhalefet partileri üzerinde baskı oluşturulduğu belirtildi.

4- Zonguldak’ta, kömür ocağında göçük: Bir madenci hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

5- Ekim ayında en az 36 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kadın cinayetleri raporuna göre ekim ayında en az 36 kadın öldürüldü.

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6- 12 bin yıllık inanç ve kültür havzası keşfedildi: Yapı Göbeklitepe ile yaşıt

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yapılan kazılarda yeni bir inanç ve kültür havzası bulundu. Keşfedilen bu alanın Şanlıurfa’daki 12 bin yıllık Göbeklitepe ile yaşıt olduğu tahmin ediliyor.

7- DHA: Kamışlı’da ABD zırhlı aracı görüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinden, Suriye’nin Kamışlı kentindeki bir ABD zırhlı askeri aracı görüntülendi.

8- Suruç saldırısı davası: Davutoğlu’nun dinlenmesine ilişkin talep reddedildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 33 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısının 12’nci duruşmasında, Baro Başkanı Abdullah Öncel, ağustos ayında “Konuşursam kimsenin yüzüne bakamazlar” diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti.

9- Cinsel istismar sanığı 10 yıl sonra cezaevinde

Erzurum’da üç yıl boyunca 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan B.Ş. 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10- Ordu’daki barınakta tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma açıldı

Ordu’da dün etkili olan yağmur nedeniyle barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

11- Koton, tepkiler üzerine geri adım attı: Çalışma şartları iyileştirilecek

Hızlı giyim firması Koton, çalışanlarının uzun süredir devam eden protestolarının sonunda çalışma şartlarının iyileştirileceğini açıkladı.

12- Van’ın Saray ilçesine kayyım atandı

Van’ın Saray ilçesinin belediye başkanı HDP’li Caziye Duman’ın gözaltına alınmasının ardından ilçe kaymakamı Mehmet Halis Aydın kayyım olarak atandı.

13- ‘İtalya’ya yollayacağım’ diye 6 biner avrosunu aldığı üç göçmeni Büyükada’ya yolladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinden İtalya’ya gitme hayaliyle yola çıkan üç Afganistan uyruklu göçmen bindikleri vapurdan inince kendilerini Büyükada’da buldu.

14- Fitch, Türkiye’nin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etti.