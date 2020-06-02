Akşam Postası / 2 Haziran 2020

1- Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti.
Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek
Dış ticaret açığı mayısta yüzde 80’e yakın arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 2.4 geriledi
EPDK ‘Akaryakıtta marjlar yükseldi’ dedi: Tavan fiyat getiririz
Zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Eylül’e uzatıldı
2- Siirt’te zırhlı araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti, yedisi yaralandı
Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç uçurumdan yuvarlandı. İki asker hayatını kaybederken, biri ağır yedi asker ise yaralandı.
3- DSÖ uyardı: ‘Corona’ya karşı antibiyotiği artırmak daha fazla ölüme yol açar
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı, corona virüsüyle mücadele etmek için antibiyotiği artırmanın bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.
Bakan Koca’dan Çince mesaj: Her şey normale dönmedi
‘Corona’ önlemleri | Meclis 48 gün sonra yeniden mesaiye başladı
Ankara’da toplam 391 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı kondu
Rize’ye giden çay üreticilerinden 22’sinin ‘corona’ testi pozitif: 202 kişi karantinada
Salgın evlenmelerine engel olmadı: Bağcılar’da 498 çift nikah masasına oturdu
4- Wuhan’da 15 günde 10 milyona yakın kişiye test yapıldı: Tek yeni vaka yok!
Covid-19 salgınının çıkış yeri olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde 15 günde yaklaşık 10 milyona yakın kişiye ‘corona’ testi yapıldığı, tek bir yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.
İran’da 24 saatte 3 bin 117 kişiye ‘corona’ tanısı konuldu
Klinik çalışma: Remdesivir orta dereceli ‘corona’ hastalarının iyileşmesine yardımcı oluyor
‘Corona’ günlüğü | İran’da toplam can kaybı 8 bine yaklaştı
‘Corona’ gazetecileri de vurdu: Salgında 117 basın emekçisi hayatını kaybetti
5- Trump gerekirse orduyu kullanacağını söyleyip İncil’le poz verdi
ABD Başkanı Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından göz altına alınma sırasında öldürülmesinin ardından başlayan protestoları sona erdirmek için orduyu görevlendirebileceğini söyledi. Trump’ın Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’i eline alarak yaptığı konuşma öncesi polisler göstericilere müdahale etti.
İktisatçı Piketty, ‘corona’dan sonra adil bir kalkınmanın nasıl olacağını anlattı: Bekleyecek vaktimiz yok
Körfez ülkeleri tarihin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya
Fransa ekonomide küçülme tahminini yüzde 8’den yüzde 11’e çevirdi
Rus havayolu şirketi Aeroflot ilk çeyrekte 325 milyon dolar zarar etti
6- ‘FETÖ’ soruşturması: 98’i muvazzaf 118 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 98’i muvazzaf 118 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
7- Valilikten Grup Yorum’un konserine izin yok
İstanbul valiliği, Grup Yorum’un ağustos ayında yapmayı planladığı konsere izin verilmediğini duyurdu.
8- Libya’da yeniden ateşkes görüşmeleri
Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldığını açıkladı.
MGK: Libya’da askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecek
9- CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı
Adana’da, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı.