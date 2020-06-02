Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Haziran 2020

1- Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti.

Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 80’e yakın arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 2.4 geriledi

EPDK ‘Akaryakıtta marjlar yükseldi’ dedi: Tavan fiyat getiririz

Zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Eylül’e uzatıldı

2- Siirt’te zırhlı araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti, yedisi yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç uçurumdan yuvarlandı. İki asker hayatını kaybederken, biri ağır yedi asker ise yaralandı. 

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3- DSÖ uyardı: ‘Corona’ya karşı antibiyotiği artırmak daha fazla ölüme yol açar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı, corona virüsüyle mücadele etmek için antibiyotiği artırmanın bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.

Bakan Koca’dan Çince mesaj: Her şey normale dönmedi

‘Corona’ önlemleri | Meclis 48 gün sonra yeniden mesaiye başladı

Ankara’da toplam 391 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı kondu

Rize’ye giden çay üreticilerinden 22’sinin ‘corona’ testi pozitif: 202 kişi karantinada

Salgın evlenmelerine engel olmadı: Bağcılar’da 498 çift nikah masasına oturdu

4- Wuhan’da 15 günde 10 milyona yakın kişiye test yapıldı: Tek yeni vaka yok!

Covid-19 salgınının çıkış yeri olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde 15 günde yaklaşık 10 milyona yakın kişiye ‘corona’ testi yapıldığı, tek bir yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

İran’da 24 saatte 3 bin 117 kişiye ‘corona’ tanısı konuldu

Klinik çalışma: Remdesivir orta dereceli ‘corona’ hastalarının iyileşmesine yardımcı oluyor

‘Corona’ günlüğü | İran’da toplam can kaybı 8 bine yaklaştı

‘Corona’ gazetecileri de vurdu: Salgında 117 basın emekçisi hayatını kaybetti

5- Trump gerekirse orduyu kullanacağını söyleyip İncil’le poz verdi

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından göz altına alınma sırasında öldürülmesinin ardından başlayan protestoları sona erdirmek için orduyu görevlendirebileceğini söyledi. Trump’ın Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’i eline alarak yaptığı konuşma öncesi polisler göstericilere müdahale etti.

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İktisatçı Piketty, ‘corona’dan sonra adil bir kalkınmanın nasıl olacağını anlattı: Bekleyecek vaktimiz yok

Körfez ülkeleri tarihin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya

Fransa ekonomide küçülme tahminini yüzde 8’den yüzde 11’e çevirdi

Rus havayolu şirketi Aeroflot ilk çeyrekte 325 milyon dolar zarar etti

6- ‘FETÖ’ soruşturması: 98’i muvazzaf 118 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 98’i muvazzaf 118 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

7- Valilikten Grup Yorum’un konserine izin yok

İstanbul valiliği, Grup Yorum’un ağustos ayında yapmayı planladığı konsere izin verilmediğini duyurdu.

8- Libya’da yeniden ateşkes görüşmeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldığını açıkladı.

MGK: Libya’da askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecek

9- CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı

Adana’da, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 2 Haziran 2020

1- Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti. Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek Dış ticaret açığı mayısta yüzde 80’e yakın arttı […]

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