Akşam Postası / 2 Haziran 2020

1- Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti.

2- Siirt’te zırhlı araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti, yedisi yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç uçurumdan yuvarlandı. İki asker hayatını kaybederken, biri ağır yedi asker ise yaralandı.

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3- DSÖ uyardı: ‘Corona’ya karşı antibiyotiği artırmak daha fazla ölüme yol açar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı, corona virüsüyle mücadele etmek için antibiyotiği artırmanın bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.

4- Wuhan’da 15 günde 10 milyona yakın kişiye test yapıldı: Tek yeni vaka yok!

Covid-19 salgınının çıkış yeri olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde 15 günde yaklaşık 10 milyona yakın kişiye ‘corona’ testi yapıldığı, tek bir yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

5- Trump gerekirse orduyu kullanacağını söyleyip İncil’le poz verdi

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından göz altına alınma sırasında öldürülmesinin ardından başlayan protestoları sona erdirmek için orduyu görevlendirebileceğini söyledi. Trump’ın Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’i eline alarak yaptığı konuşma öncesi polisler göstericilere müdahale etti.

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6- ‘FETÖ’ soruşturması: 98’i muvazzaf 118 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 98’i muvazzaf 118 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

7- Valilikten Grup Yorum’un konserine izin yok

İstanbul valiliği, Grup Yorum’un ağustos ayında yapmayı planladığı konsere izin verilmediğini duyurdu.

8- Libya’da yeniden ateşkes görüşmeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların ateşkes görüşmelerini tekrar başlatma kararı aldığını açıkladı.

9- CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı

Adana’da, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı.