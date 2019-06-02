Akşam Postası / 2 Haziran 2019

1- İSPARK’ın zarar etmesinin nedeni ruhsatsız otoparklar ve usülsüz devirler

Sayıştay, İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ’nin 17.9 milyon lira zararını kalem kalem açıkladığı raporunda böyle bir zararın sebebinin ruhsatsız otoparklar ve usülsüz devirlerden kaynaklandığını belirtti. Rapora göre İstanbul’da otoparkların yarısından fazlası ruhsatsız.

2- İstanbul’da perakende fiyatları yıllık yüzde 19.27 arttı, rekor sigarada

İstanbul’da perakende fiyatlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.02, toptan fiyatlar ise yüzde 2.17 arttı. Yıllık fiyat artışı perakendede yüzde 19.27, toptanda yüzde 23.56 oldu.

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3- Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Fotoğraf: Reuters

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4- Venedik’te cruise gemisi limana ve turist teknesine çarptı: Beş yaralı

İtalya’nın en gözde turistik kentlerinden Venedik’te, bir cruise gemisi limana ve bir turist teknesine çarptı; beş kişi yaralandı.

5- Flamingo cenneti Tuz Gölü kuruyor, önlem alınmazsa yok olabilir

Türkiye’nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü, giderek küçülüyor. Uzmanlar önlem alınmazsa gölüm tamamen yok olabileceği konusunda uyarıyor.

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6- Üç ilçe, bir beldede seçim: Honaz, Keskin, Yusufeli ve Kesmetepe sandık başında

Bugün, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart seçimini iptal ettiği Denizli’nin Honaz, Kırıkkale’nin Keskin ve Artvin’in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler tekrar sandığa gitti. 213 seçim bölgesinde ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri tekrarlanıyor.

7- Tatilci trafiği bayram tatilinin ikinci gününde devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. Bolu Dağı geçişinde ise akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

8- Tecavüzle suçlanan Neymar iddiaları reddetti

Brezilyalı bir kadın, Fransa’nın Paris St. Germain takımının Brezilyalı yıldızı Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Neymar’ın menajeri, “Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz” dedi.

9- İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: Üç Suriyeli asker öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Suriye’ye füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

10- iPhone’ların tedarik zincirinde 50’den fazla ülke var

Fotoğraf: Reuters

Apple ikonik akıllı telefonu iPhone’ları ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tasarlıyor ve ‘montajını’ Çin’de yapıyor. Büyük bir çoğunluğu Tayvan’da Foxconn tarafından bir araya getirilen iPhone’ların parçaları ise dünyanın çok farklı yerlerinde üretiliyor.