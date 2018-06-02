Akşam Postası / 2 Haziran 2018

1- Demirtaş’tan Erdoğan’a dava: Kara propagandayla yargıya mesaj veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘kara propaganda’ yapmakla suçlayan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Erdoğan’ın, Demirtaş’ın Anayasa Mahkemesi’nde görülmek üzere bekleyen bireysel başvurusuna yönelik yargıya mesaj verme amacı taşıdığını belirtti.

2- Komutan dört köşe: Erdoğan, İnce’yi eleştirdikçe Korgeneral Temel alkış tuttu

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Malatya’da konuşan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine alkış tutarken görüntülendi.

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3- Karamollaoğlu’ndan Demirtaş’a destek: Sözle insanlar terörist olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için “Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz” dedi.

4- Bakan Fakıbaba’dan ‘Adayları beğenmedik’ diyen partililere: Çok da şeyimde değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.

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5- Başbakan, İnce’nin Gülen iddiasına karşı espriye sarıldı: Seni işletmişler

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin ‘usülüne uygun başvuru yapılmadığı’ yönündeki iddialarını eleştirdi. Yıldırım, ABD’den arandığını söyleyen İnce’ye “Seni işletmişler” diyerek yanıt verdi.

6- Araştırma: Gençlerin yüzde 40’ına göre ‘kadına gerektiği durumda tokat atılabilir’

Gençlerin yüzde 40’ına göre ‘kadına gerektiği durumda tokat atılabilir.’

7- Yargıtay, Kadıköy Belediyesi’nden Taşyapı’ya tazminat kararını bozdu

Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı davada, bölge adliye mahkemesinin verdiği 44 milyon TL’lik tazminat kararını bozan Yargıtay, davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti.

8- ‘Ramazan bayramında af geliyor’ diyen Bahçeli’ye adalet bakanından veto

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin defalarca dile getirdiği af önerisine yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur” dedi.

9- Şehircilik bakanı açıkladı: Büyükşehirlerde binaların yüzde 80’i imara aykırı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’de imara aykırılık teşkil eden yapı sayısı yüzde 60’lar civarında” dedi.

10- Gaz fişeğiyle iki çocuk ölmüştü: Mahkeme polislerin ‘inkarını’ beraate gerekçe saydı

Diyarbakır’da polisin attığı gaz kapsülleri sonucu hayatını kaybeden çocuklarla ilgili yapılan yargılamada üç polise beraat kararı veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme gerekçeli kararında “Sanıkların tutarlı ve ısrarlı bir biçimde haklarındaki suçlamaları inkar etmelerini” esas aldı.

11- Fitch’ten sonra: Moody’s Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldı

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu gelecek dönemdeki belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurdu.

12- Dışişleri’nden Filistin tasarısını veto eden ABD’ye tepki: İzahı yok

Gazze’de 14 Mayıs’ta İsrail askerlerinin silahlı saldırılarında 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların ardından Kuveyt’in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanması tasarısı, ABD’nin oyuyla veto edildi.

13- Nijerya’nın Dünya Kupası formasına üç milyon sipariş: Mağazalarda uzun kuyruklar oluştu

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak olan Nijerya’nın forması taraftarların gözdesi oldu.

14- Zidane’dan sonra: Real Madrid taraftarının favorisi Klopp, plase Pochettino

Fransız teknik adam Zinedine Zidane’ın görevi bırakmasının ardından yeni arayışlara giren La Liga ekibi Real Madrid’de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.