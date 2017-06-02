Akşam Postası / 2 Haziran 2017

1- ‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak

ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı.

2- ‘Üretim Reform Paketi’ne ‘korsan’ madde: Akademisyen vekile çifte maaş

Zeytinlikleri madencilik ve sanayi tesislerine açmasıyla dikkat çeken ‘Üretim Reform Paketi’ne ilişkin yasa tasarısına ‘akademisyen vekile çifte maaş’ düzenlemesinin de ‘sokuşturulduğu’ ortaya çıktı.

3- Dış ticaret açığı yüzde 50 ‘fırladı’

Bugün birçok gazete ve televizyonun ‘müjdelediği’ otomotivdeki ihracat artışına rağmen mayısta dış ticaret açığı yüzde 49.5 artışla 7.65 milyar doları buldu.

4- Başbakanla görüşen Destici: ‘Bedelli askerlik’ konusunda iyimser

Kısa bir süre önce SMA hastalarına kaynak için bedelli askerlik önerisini ortaya atan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Binali Yıldırım’la yaptığı görüşmede konuyla ilgili ‘iyimser’ bir hava aldığını söyledi.

5- Rusya’yı ‘doğrulayan’ sözcü Kalın: IŞİD’e koridor açıldığı yönünde emareler var

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD’in Rakka’dan çıkmak için Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) açtığı koridoru kullandığı yönünde emareler olduğunu söyledi.

6- Dişişleri yalanladı: NATO zirvesine ev sahipliği önerimiz reddedilmedi

Türkiye’nin bir sonraki NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisinin reddedildiği yolundaki haber yalanlandı.

7- Akar’ın eski başdanışmanı: ‘Darbe olabilir’ diye iki ihbar geldi, bir kenara konuldu

Darbe girişimi davasıda ifade veren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihlerinde darbe olabileceğine ilişkin iki ihbar geldiğini ancak, “Darbe olmaz” diye karar verildiğini söyledi.

8- Doğu ve güneydoğuda son iki yılda 218 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Doğu ve güneydoğu kentlerinde son iki yılda en az 218 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

9- Danıştay’a göre Sur’un ‘acele’ yıkımı hukuka uygun: Bakanlık yeterli çalışmayı yapmış!

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel açıdan en zengin ilçelerinden Sur’da kentsel dönüşüm kapsamındaki acele kamulaştırmalara karşı açılan davada Danıştay, hukuka aykırı bir durum olmadığını belirtti. Davaları takip avukat Nuray Özdoğan ise ortada ne doğru düzdün bir tespit ne de bilirkişi raporu bulunduğunu söyledi.

10- Bozdağ’dan ‘FETÖ’ sanıklarına: Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mahkeme ifadelerinde darbe girişimi ve ‘FETÖ’yle bağlantısını reddeden askerlere çattı: “Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar.”

11- Beton üstü ağaç: Taksim Meydanı’nı ‘ağaçlandırma’ çalışması tamamlandı

Son yıllarda bitmek bilmeyen meydan ve yol çalışmasıyla betonarme bir görünüme bürünen Taksim Meydanı’na daha önce dikilen 30 ağacın yanına 20 ağaç daha dikilerek ‘ağaçlandırma’ çalışması tamamlandı.

12- Gözaltına alınan HDP Sözcüsü Baydemir serbest

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir’in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

13- Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ‘uyarı’: Erdoğan her yolu deneyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski MHP’li Meral Akşener bir araya geldi. Toplantıda referandumda ‘Hayır’ veren kesimlerin 2019’a kadar büyütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

14- Proje tamamlanamamış: Şırnak’ta düşen helikopterde engel tanıma sistemi yokmuş

Şırnak’ta 13 askerin hayatını kaybettiği helikopterde engel tanıma sisteminin bulunmadığı ortaya çıktı.

15- Meraya müze inşaatına ‘oraklı, kazmalı’ protesto: İstemiyoruz

Kütahya’da meralarına müze yapılmak istenmesine tepki gösteren kadınlar, Kütahya-Eskişehir yolunu araç trafiğine kapattı.

16- Darbe davalarından dem vuran AKP’li Tayyar: Gerçekler Erdoğan’a söylenmiyor

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, darbe girişimine ilişkin davalarla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gerçek bilgilerin aktarılmadığını savundu.

17- Lisans öğrencisi eşini enstitüye sekreter atayan rektör: Bunu yapmalıyım dedim

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, lisans öğrencisi eşini okulda yeni kurulan enstitüye sekreter olarak atadı.

18- İklim anlaşmasından çekilen Trump’a dünyadan ‘yeşil protesto’

İklim anlaşmasından çekileceklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump dünya çapında protesto edildi.

19- İkinci denemede: Akit TV’ye İnönü ve eşine hakaretten idari para cezası

Son dönemde cumhuriyetin kurucu isimlerine karşı sıklaşan ‘hakaret yarışı’nın son örneklerinden Akit TV’deki yorumlara, idari para cezası verildi.

20- Modacı Barbaros Şansal’ı darp eden 12 şüpheliye beş yıl dört aya kadar hapis talebi

Modacı Barbaros Şansal’ı Atatürk Havalimanı’nda darp etmekle suçlanan 12 şüphelinin beş yıl dörder aya kadar hapsi istendi.

21- Marmara Üniversitesi’nin gündemi taciz: Hassasiyetle soruşturuyoruz

Bir asistanın kadın öğrencileri taciz ettiği iddiasının gündeme geldiği Marmara Üniversitesi, soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

22- Çocuğu istismar edip öldüren adam, arama çalışmalarına katılıp kendini ele verdi

Yalova’da inşaatta cesedi bulunan altı yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü ve istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

23- Gerekçe OHAL: Van’da gösteri ve eylem bir ay yasaklandı

Van’da eylem ve gösteriler bir ay boyunca yasaklandı.

24- İstanbul’a yaz ayları için dört yeni vapur hattı

Yeni seferler, Eminönü-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar. Bostancı-Karaköy, hafta içi saat 06.45-19.20 arasında hizmet verecek.

25- Filipinler’de kumarhane katliamı: Saldırgan 36 kişiyi öldürüp intihar etti

Filipinler’in başkenti Manila’da bir kumarhaneye giren saldırgan 36 kişiyi öldürdü, ardından kendini yakarak intihar etti.

26- Roger Waters, yeni albümüde Trump’ı ‘hayal etti’: Beyni olmayan bir lider

Efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, tam 22 yılın ardından çıkardığı solo rock albümünde ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef tahtasına oturttu.