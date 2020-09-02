Akşam Postası / 2 Eylül 2020

1. ABD elçisi: Rumlara silah ambargosunun kaldırılması Türkiye’yi hedeflemiyor
ABD elçisi, kararın, Doğu Akdeniz’de daha geniş güvenlik, istikrar ve bölgedeki kötü niyetli aktörlere karşı mücadele için alındığını savundu.
2. Profesör Ceyhan: ‘Corona’nın sona ermesi için en büyük olasılık mutasyon
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınının mutasyonla son bulabileceği ihtimaline değinerek, “Her an olabilir, bekliyoruz” dedi.
Covid-19 manzaraları: Rize’de 148 kişi izolasyonu deldi, Konya’da altın günü sonrası 68 daire karantinaya alındı
Avrupa’da ‘corona’ vakaları yine marttaki zirve seviyelerde
3. Altın ithalatı dört katına çıkınca dış ticaret açığı fırladı
Altın ithalatındaki rekor artış ve otomotiv ihracatındaki zayıf seyir nedeniyle dış ticaret açığı ağustosta yüzde 169.7 artışla 6.31 milyar dolara yükseldi.
4. Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif‘e çevirdi.
5. Bahçeli’den ‘idam’ çıkışı: Yeniden uygulanması caydırıcı olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının yeniden uygulanmasının bazı suçlar için caydırıcı olacağını ifade etti.
6. İnce hakkında ihraç dilekçesi veren CHP’li üye: Burası bakkal dükkanı değil
CHP’nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, kulislerde partiye dönüşeceği konuşulan ‘‘Bin Günde Memleket‘ hareketini başlatan Muharrem İnce’nin ihracı için dilekçe veren parti üyesi Niyazi Şahin, “Burası bakkal dükkanı değil” dedi.