Akşam Postası / 2 Eylül 2020

1. ABD elçisi: Rumlara silah ambargosunun kaldırılması Türkiye’yi hedeflemiyor

ABD elçisi, kararın, Doğu Akdeniz’de daha geniş güvenlik, istikrar ve bölgedeki kötü niyetli aktörlere karşı mücadele için alındığını savundu.

2. Profesör Ceyhan: ‘Corona’nın sona ermesi için en büyük olasılık mutasyon

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınının mutasyonla son bulabileceği ihtimaline değinerek, “Her an olabilir, bekliyoruz” dedi.

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3. Altın ithalatı dört katına çıkınca dış ticaret açığı fırladı

Altın ithalatındaki rekor artış ve otomotiv ihracatındaki zayıf seyir nedeniyle dış ticaret açığı ağustosta yüzde 169.7 artışla 6.31 milyar dolara yükseldi.

4. Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif‘e çevirdi.

5. Bahçeli’den ‘idam’ çıkışı: Yeniden uygulanması caydırıcı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının yeniden uygulanmasının bazı suçlar için caydırıcı olacağını ifade etti.

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6. İnce hakkında ihraç dilekçesi veren CHP’li üye: Burası bakkal dükkanı değil

CHP’nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, kulislerde partiye dönüşeceği konuşulan ‘‘Bin Günde Memleket‘ hareketini başlatan Muharrem İnce’nin ihracı için dilekçe veren parti üyesi Niyazi Şahin, “Burası bakkal dükkanı değil” dedi.