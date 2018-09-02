Akşam Postası / 2 Eylül 2018

1. İstanbul’da şarbon paniği: 48 kişi hastaneye çağrıldı, altı kişide şarbon görüldü

İstanbul’da 48 kişi, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların etlerini yemeleri ya da temas etmeleri sonucu şarbon şüphesiyle hastaneye başvurdu.

2. Erdoğan’dan kredi notunu düşüren kuruluşlara: Bunlar cambazdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son zamanlarda Türkiye’nin notunu düşürüp ülke hakkında olumsuz yorum yapan uluslararası kredi kerecelendirme kuruluşlarına “Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın” sözleriyle seslendi.

Reklam

3. Rekor üstüne rekor: Bedelliye başvuru yarım milyona yaklaştı

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlerin sayısının 450 bine yaklaştığı bildirildi.

4. Halkbank genel müdürü: 1760 müşteri hatalı kurdan 4 milyon 600 bin dolar aldı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hatalı döviz kurundan 1760 müşterinin 4 milyon 600 bin dolar aldığını, bu kişilerin hesaplarının bloke edildiğini söyledi.

Reklam

5. ‘FETÖ’den aranan türkücü, yeni bestesini FaceTime’dan Gülen’e dinletmiş!

İzmir’de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan bir şüphelinin telefonundan, yine ‘FETÖ’den aranan bir türkücünün Fethullah Gülen’e görüntülü konuşmayla yeni bestesini dinlettiği ortaya çıktı.

6. Sezai Temelli’den Demirtaş açıklaması: Dost, arkadaş, yoldaş

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çözüme sürecine yönelik olarak AKP’den umudu kestiklerini açıkladı. Demirtaş ile yaşadığı tartışmaya da değinen Temelli “Dost, arkadaş, yoldaş Demirtaş dedik. O benim yüreğimde böyle. Ben onun yüreğinde öyleyim. Aramızda herhangi bir sorun yok” dedi.

7. ‘Savaş söz konusu değil’ diyen İran dini lideri: Buna rağmen ordu kapasitesini artırmalı

Siyasi hesaplarına göre askeri bir savaşın söz konusu olmadığını belirten İran dini lideri Ali Hamaney, orduya silah ve insan kapasitesini artırma çağrısında bulundu.

8. Filistin devlet başkanı: ABD bize Ürdün’le konfederasyon kurmayı teklif etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD’li yetkililerin kendisine Filistin’in Ürdünle birlikte konfederasyon olmasını teklif ettiğini açıkladı. Abbas, bu planı İsrail’in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini söyledi.

9. Yeni havalimanına ulaşım: 150 otobüs 18 hatta sefer yapacak, metro 2019 sonunda

29 Ekim’de açılacak İstanbul yeni havalimanına ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü yolcu taşıyacak, daha sonraki etaplarda 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak.