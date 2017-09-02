Akşam Postası / 2 Eylül 2017

1- Spiegel: Almanya, ‘FETÖ’ bağlantılı kişilerin mal varlıklarına tedbir talebini reddetti

Almanya’nın prestijli dergilerinden Der Spiegel, Türkiye’nin Almanya’ya ilettiği ‘FETÖ’ bağlantılı 80 kişinin mal varlıklarının dondurulması talebini reddettiğini öne sürdü.

2- ‘İçki’ tartışmasında Kılıçdaroğlu’ndan özür isteyen Bozdağ: Çok büyük bir edepsizlik

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ‘Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle ihraç edilen üç CHP’li için parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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3- Davutoğlu’ndan ‘bayram mesajı’: Muhasebeye en fazla ihtiyacı olanlar davayı üstlendiğini iddia edenler

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, bayramların bir muhasebe mevsimi olduğunu belirterek, ”Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var. Ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir” diye konuştu.

4- CHP’den ‘Rahatsızlar’ diyen Danıştay başkanına: Çay toplayarak hakimlik olmaz

CHP, “CHP tek başına güçlü siyaset yapamadığı için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar” diyen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e yanıt verdi.

5- Özdağ ‘yeni parti’nin vaatlerini anlattı: Saray üniversite olacak, 13 uçak satılacak

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partinin vaatlerini paylaştı.

6- ‘Çılgın proje’ için ilk adım: Kanal İstanbul’un etüt proje sözleşmesi imzalandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapılması durumunda sadece Marmara’da değil Ege ve Karadeniz’de de doğa felaketine yol açacağı uyarısı yapılan Kanal İstanbul için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

7- Hayaller ‘Toledo’, gerçekler ‘ucube’: Sur’da yapılan bazı evler tekrar yıkılıyor

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki yıkımla ilgili, “Yaptıkları bazı evleri bizzat kendilerinin tekrar yıktıkları yönünde haber alıyoruz” dedi.

8- Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: ‘Hükümet geri adım atmaz’ gibi klişelerimiz yok

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın eşi olan ve kendisi de 101 gündür açlık grevinde olan Esra Özakça, “İnsanlara güveniyoruz, ‘Bu halktan bir şey olmaz’ veya ‘Bu hükümet asla geri adım atmaz’ gibi klişelerimiz yok” dedi.

9- Avrupa Konseyi’nin tutuklu gazetecilerin davalarına müdahil olma talebi kabul edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in tutuklu gazetecilerin davalarına müdahil olma talebini kabul etti.

10- Bakan Çavuşoğlu’na ikramiyeleri soran emekli kadın: Kendinize var, bize yok

Antalya’nın Kaş ilçesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na emekli ikramiyelerinin ne zaman hallolacağını soran emekli kadın “Kendinize var, bize yok” dedi.

11- Bu da AKP’li Metiner’in ‘mahalle baskısı’: Bodrum’da sokakta bile tuhaf tuhaf dönüp bakarlar

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Muğla’nın Bodrum ilçesinde çevredekilerin ‘tuhaf’ bakışlarına maruz kaldığını öne sürdü.

12- Habertürk’ten ayrılan İlter: Haber zorlaştı, meslektaşlar içeri alındı, yol bitti

Habertürk televizyonunda ‘Karşıt Görüş’ adlı programı hazırlayıp sunan Balçiçek İlter kanala veda etti.

13- ‘Hayasızca hakaretler’ suçlamasıyla ifade veren sunucu Murat Başoğlu’na adli kontrol

Bodrum’da bir teknede yeğeniyle görüntülenen sunucu Murat Başoğlu, ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. Başoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14- Papa ‘içini açtı’: Bazı şeyleri netleştirmek için altı ay psikanaliste gittim

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yıllar önce ‘bazı şeyleri netleştirmek’ için altı ay süreyle psikanaliste gittiğini söyledi.