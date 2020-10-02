Akşam Postası / 2 Ekim 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Vaka-hasta ayrımının sebebini anlamadım, kurulda konuşulmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ diyerek, testi pozitif çıkıp belirti göstermeyenlerin günlük tablodaki rakama dahil edilmediğini açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz “Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu’nda da konuşulmuş değil” dedi.

2- Erdoğan: Dünyayı meşgul eden kriz alanları ülkemiz etrafında yer alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyada gündem olan kriz alanlarının neredeyse tamamının Türkiye etrafında yer aldığını söyledi. Erdoğan, Azerbaycan’a desteğini bir kez daha yineleyerek, “Karabağ kurtulana kadar mücadele sürecek” dedi.

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3- HDP’li Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı, Kars’a kayyım atandı

Altı yıl önceki Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediyeye vali Türker Öksüz, ‘Kars belediye başkan vekili’ olarak görevlendirildi.

4- ABD’li yargıç Halkbank davasını düşürmeyi reddetti; duruşma tarihi belirledi

ABD’li yargıç, Halkbank’ın İran’a ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardım ettiği suçlamasıyla bankaya karşı açılan davayı düşürmeyi reddetti.

5- Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili davada amcasına ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı’da, 2018’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada yargılanan yedi sanıktan amca Yusuf Aydemir, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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6- İstanbul’da baraj doluluğu kritik seviyeye düşünce İBB uyardı: Tasarruf yapalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözücü Murat Ongun, kentteki barajların dolululuk oranlarının endişe verici seviyede olduğuna dair haberler sonrası, İstanbullulara tasarruf çağrısında bulundu.

7- Osmangazi Köprüsü için 1.8 milyar liralık ‘garanti geçiş’ ödemesi

‘Yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten şirkete yılın ilk altı ayı için 1.8 milyar lira ödendi.