Akşam Postası / 2 Ekim 2019

1- Dolar/TL 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5.75’in üzerini test etti

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ABD ile gerilimi artıracağı endişesiyle yükselen dolar/TL bugün (2 Ekim) 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5.75 seviyesinin üzerini test etti.

2- İBB’ye ait Hamidiye suyuna kamu kurumlarından boykot genişliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye A.Ş.’yle sözleşmesini sonlandırdı.

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3- Kılıçdaroğlu: Yeni ekonomi programı bir IMF programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programının bir IMF programı olduğunu, hazırlanıp eline verildiğini savundu.

4- Akar: F-35 olmuyorsa ‘Hürkuş’, Patriot olmuyorsa ‘Siper’ yapacağız

Fotoğraf: @tcsavunma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı ile Patriot füzelerini alamaması halinde kendi hava savunma sistemini geliştireceğini söyledi. Akar buna ‘Hürkuş’ uçağıyla ‘Siper’ füzelerini örnek gösterdi.

5- Anadolu Kavağı’ndaki orman yangını söndürüldü: Emniyet ‘kundaklama olabilir’ dedi

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kavağı’nda ormanda üç farklı noktada çıkan yangın söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

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6- Cemal Kaşıkçı’nın mezar taşı yok ama öldürüldüğü İstanbul’da artık anıt taşı var

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesi için çalışan Kaşıkçı ölümünün yıldönümünde Leven’te, konsolosluk binasının bulunduğu sokakta anıldı.

7- Cinsel saldırı davasında beş sanığa ceza yağdı: 51’er yıl ay hapis

Kayseri’de iki kişiyi darp ederek cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan beş sanığa toplam 51’er yıl birer ay hapis cezası verildi.

8- Fabrika yatırımı beklenen Volkswagen Manisa’da şirket kurdu

Fotoğraf: Ticaret Sicil Gazetesi

Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa’da 943 milyon 500 bin lira sermayeli ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ kurdu.

9- Umut Vakfı: Yılın ilk dokuz ayında en az 347 kadın öldürüldü

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde en az 347 kadın cinayeti işlendi.

10- Öykü Arin’den güzel haber: Saçları ve kaşları yeniden çıkmaya başladı

Öykü, annesi ve babasıyla… (Fotoğraf: DHA)

Antalya’da lösemi tedavisi gören dört yaşındaki Öykü Arin’in dökülen saçları ve kaşları yeniden çıkmaya başladı.

11- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tiyatrocu Ersin Umut Güler’e hapis cezası

Fotoğraf: susma24.com

Tiyatrocu Ersin Umut Güler’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hapis cezası verildi.

12- Tekirdağ’daki bir yüksekokul binası deprem nedeniyle boşaltıldı

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi’nin bir binası boşaltıldı.

13- Irak’taki protestolarda ölü sayısı 10’a yükseldi, 286 yaralı

Fotoğraf: Reuters

Bağdat’taki hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken 286 kişinin de yaralandığını belirtildi.

14- Hong Kong polisinin plastik mermiyle vurduğu gazeteci gözünü kaybetti

Fotoğraf: BarryMa TV

Hong Kong’daki gösterilerde dün Endonezyalı bir gazeteci, polisin sıktığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybetti.

15- Twitter ve TweetDeck tüm dünyada çöktü

Fotoğraf: TweetDeck

Twitter ve kontrol paneli TweetDeck dünya genelinde çöktü.