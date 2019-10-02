Akşam Postası / 2 Ekim 2019

1- Dolar/TL 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5.75’in üzerini test etti
Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ABD ile gerilimi artıracağı endişesiyle yükselen dolar/TL bugün (2 Ekim) 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5.75 seviyesinin üzerini test etti.
İTO: Eylülde en büyük artış yüzde 26.27 ile dolmuş ve minibüs ücretlerinde
Ticaret bakanı: Dış ticaret açığı dokuz ayda yüzde 70 düştü
Devlet alacakları için gecikme zammını aylık yüzde 2’ye çekti
Halkbank yurt içinde 7 milyar liraya kadar borçlanacak
Otogazın litresine 27 kuruş zam
Yeni zammın yansıması: Elektrik faturası ocaktan beri 46 lira arttı
BİST hisselerine yeni sınıflandırma: ‘Yıldız’ veya ‘Ana’ pazarda olacaklar
2- İBB’ye ait Hamidiye suyuna kamu kurumlarından boykot genişliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye A.Ş.’yle sözleşmesini sonlandırdı.
3- Kılıçdaroğlu: Yeni ekonomi programı bir IMF programı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programının bir IMF programı olduğunu, hazırlanıp eline verildiğini savundu.
4- Akar: F-35 olmuyorsa ‘Hürkuş’, Patriot olmuyorsa ‘Siper’ yapacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı ile Patriot füzelerini alamaması halinde kendi hava savunma sistemini geliştireceğini söyledi. Akar buna ‘Hürkuş’ uçağıyla ‘Siper’ füzelerini örnek gösterdi.
5- Anadolu Kavağı’ndaki orman yangını söndürüldü: Emniyet ‘kundaklama olabilir’ dedi
İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kavağı’nda ormanda üç farklı noktada çıkan yangın söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.
6- Cemal Kaşıkçı’nın mezar taşı yok ama öldürüldüğü İstanbul’da artık anıt taşı var
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesi için çalışan Kaşıkçı ölümünün yıldönümünde Leven’te, konsolosluk binasının bulunduğu sokakta anıldı.
7- Cinsel saldırı davasında beş sanığa ceza yağdı: 51’er yıl ay hapis
Kayseri’de iki kişiyi darp ederek cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan beş sanığa toplam 51’er yıl birer ay hapis cezası verildi.
Cinsel istismar sanığına 11 yıl üç ay hapis cezası
Kadınlara hakaret eden okul müdürü açığa alındı
8- Fabrika yatırımı beklenen Volkswagen Manisa’da şirket kurdu
Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa’da 943 milyon 500 bin lira sermayeli ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ kurdu.
Taşıt kredisi kampanyasına binekte Toyota, ticaride Mercedes de eklendi
9- Umut Vakfı: Yılın ilk dokuz ayında en az 347 kadın öldürüldü
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde en az 347 kadın cinayeti işlendi.
10- Öykü Arin’den güzel haber: Saçları ve kaşları yeniden çıkmaya başladı
Antalya’da lösemi tedavisi gören dört yaşındaki Öykü Arin’in dökülen saçları ve kaşları yeniden çıkmaya başladı.
11- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tiyatrocu Ersin Umut Güler’e hapis cezası
Tiyatrocu Ersin Umut Güler’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hapis cezası verildi.
12- Tekirdağ’daki bir yüksekokul binası deprem nedeniyle boşaltıldı
İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi’nin bir binası boşaltıldı.
Beyoğlu’nda bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edildi
13- Irak’taki protestolarda ölü sayısı 10’a yükseldi, 286 yaralı
Bağdat’taki hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken 286 kişinin de yaralandığını belirtildi.
14- Hong Kong polisinin plastik mermiyle vurduğu gazeteci gözünü kaybetti
Hong Kong’daki gösterilerde dün Endonezyalı bir gazeteci, polisin sıktığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybetti.
15- Twitter ve TweetDeck tüm dünyada çöktü
Twitter ve kontrol paneli TweetDeck dünya genelinde çöktü.