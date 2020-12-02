Akşam Postası / 2 Aralık 2020

1. Şişli belediye başkan yardımcısı dahil dört kişi tutuklandı

Fotoğraf: AA

İstanbul’da, PKK’ya yönelik olduğu belirtilen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz dahil dört kişi tutuklandı.

2. İstiklal Caddesi’nde yeni tedbir: En fazla 7 bin kişi; tek yönde yürünebilecek

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin en yoğun caddesi olan İstanbul Caddesi’nde aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek.

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3. CHP’li Özel, bakan Akar’a 15 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘bazı beyanlarında hakaret ettiği gerekçesiyle‘ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

4. 38 milyon nüfuslu Polonya, 45 milyon doz aşı satın aldı

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin yarısından az nüfusu bulunan Polonya, Türkiye’nin aldığı aşı miktarına yakın miktarda aşı satın almak için farklı şirketlerle anlaşma imzaladı.

5. AYM’den yazar Ahmet Altan’ın başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) İkinci Bölümü, tutuklu gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

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6. Habertürk’e ‘tank palet’ yaptırımı: Beş kez program durdurma ve para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Habertürk’e beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

7. DİSK: Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021’de uygulanacak asgari ücrete dair kendi tekliflerinin 3 bin 200 liradan fazla olacağının sinyalini verdi. DİSK başkanı, asgari ücretten vergi alınmamasını da istedi.

8. Dış ticaret açığı, rekor altın ithalatıyla yüzde 82 arttı

Dış ticaret açığı yılın ilk 11 ayında 24.4 milyar dolar ile rekor düzeye ulaşan altın ithalatı öncülüğünde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 82.51 artışla 45.34 milyar dolara ulaştı.

9. MEB, ‘LGS ve YKS’de tüm müfredat sorulacak’ dedi ama açık kapı bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tüm müfredattan sorumlu olacağını bildirdi.

10. Kasımda yağış yoktu, aralık sıcak olacak: İstanbullulara tasarruf çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullulara tasarruf çağrısında bulundu.

11. 1992’de bağışlanıp dondurulan embriyodan bebek doğdu

Fotoğraf: CNN International

ABD’de, Ekim 1992’de bağışlanıp dondurulan bir embriyo sayesinde bir bebek dünyaya geldi.

12. Dünyada bir ilk: Laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin satışı onaylandı

Fotoğraf: Eat Just

Hayvanları öldürmeden, laboratuvar ortamında üreltilmiş etin satışı ilk kez bir düzenleyici kurum tarafından onayladı. Singapur’daki bu gelişme endüstri için bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.