Akşam Postası / 2 Aralık 2019

1- Piar: Cumhurbaşkanlığı için İmamoğlu, Erdoğan’ın yüzde 5 önünde

Piar Araştırma’nın anketinde “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.5 ile yüzde 39.7’de kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde göründü.

2- HDP: Demirtaş hastaneye sevk edildi

HDP’den yapılan açıklamada partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda Edirne’deki cezaevinden hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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3- Erdoğan, termik santrale filtreyi erteleyen yasayı veto etti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasanın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildiğini açıkladı.

4- Suriye sınırında üç Rus askeri polisi bomba infilak ettirilmesi sonucunda yaralandı

Suriye sınırında Türk askeriyle devriye gezen üç Rus askeri polisi ev yapımı bombanın infilak ettirilmesi sonucunda yaralandı.

5- Uludağ’da zirve tırmanışı yapan iki dağcı kayboldu

Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan iki dağcı kayboldu. Kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri dağcıları arıyor.

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6- CHP’li Öztrak: Adil Öksüz’ün yerini biliyorsan neden apar topar almıyorsun?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, Adil Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereğinin derhal yapılması gerektiğini söyledi.

7- İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’a: Rant uğruna şehri bitirecek felaket projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kanal İstanbul’ projesine yüklendi: “Resmen bir cinayet projesidir. İstanbul için gereksiz bir felaket projesidir. Bu proje bittiğinde İstanbul bitmiş olacak.”

8- Heybeliada’da SİT alanında ‘basit onarım’ adı altında ağaçlar kesildi, kotlar yapıldı

Heybeliada’da mülkiyeti Darülaceze’ye ait olan tarihi Sadık Güzel Osman Plajı’nda ‘basit onarım ve tadilat’ adı altında SİT alanında birçok ağacın kesilerek yeni kotlar oluşturulduğu ortaya çıktı.

9- Türk yetkili: Rusya ile yeni S-400 anlaşması kısa süre içinde olacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan bir güvenlik ve dış ilişkiler yetkilisi, Rusya’dan yeni S-400 alım tarihinin belirlenmesinin sadece teknik bir mesele olduğunu ve bu anlaşmanın çok uzamadan yapılacağını düşündüğünü söyledi.

10- Mersin valiliği: Tarihleri yardım toplayan kişi binaları karıştırmamak için yazmış

Mersin valiliği, Yenişehir ilçesindeki Piri Reis Mahallesi’nde Alevi ailelerin çoğunlukta yaşadığı mahalledeki evlerin duvarlarında görülen tarihlerin, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. tarafından girdiği binaları unutmamak için yazıldığını bildirdi.

11- Suriye’de Esad güçleri İdlib’i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı

Suriye ordusunun, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenlediği hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

12- TÜSİAD’ın eski yöneticisinden konkordato ilanı

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden AKG Grubu’nun üç şirketi ve sahipleri için konkordato talep edildi. Konkordato talep edilen şirketler arasında AKG Gazbeton da yer alırken, bir dönem TÜSİAD yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Bülent Akgerman için de konkordato talep edildi. Mahkeme şirketler için geçici mühlet verdi, komiser ataması yaptı.

13- TSK’ya yönelik ankesör soruşturması sürüyor: 25 kişiye ‘FETÖ’ tutuklaması

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve örgütün ‘sivil imam‘larının da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

14- Toyota Türkiye CEO’su: Çevreye verilen zarara göre vergi ödenmeli

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de vergilerin çok yüksek olduğunu, vergi sisteminin dünyayla uyumlu olmadığını belirtti. Bozkurt, “Yurt dışında birçok ülkede çevreye verdiğiniz zarara göre bir vergi ödersiniz” dedi.

15- Dış ticaret açığı GTS kapsamında 11 ayda yüzde 1.77 arttı

İhracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında kasımda yüzde 1.14 azalarak 16.21 milyar dolara inerken 11 aylık dönemde ise yüzde 1.77 artışla 165.07 milyar dolara çıktı.

16- Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk görüşmesi tamamlandı; ikincisi 14 Aralık’ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin asgari ücretini belirlemek için Ankara’da görüşmelere başladı. İlk görüşme bir saat sürdü. Önümüzdeki yılın asgari ücreti, aralık sonundaki dördüncü toplantı sonucunda açıklanacak.

17- Sektör temsilcileri: Katkı payı ve konaklama vergisi turizmi zora sokabilir

Türkiye yeni turizm stratejisi ve 2020 için belirlediği rekor tanıtım bütçesi ile cari açığın finansmanındaki en büyük kalem olan turizm gelirlerini artırmak için harekete geçti. Ancak hükümetin sektöre getirdiği iki yeni verginin istenen sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaratabiliceği öne sürüldü.