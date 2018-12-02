Akşam Postası / 2 Aralık 2018

1. CHP yönetimi Mansur Yavaş’ın şartına kapalı: Rozet takmak zorunda

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, seçimlerde adı CHP ile anılan Mansur Yavaş’ın Ankara’da partilerin ortak adayı olma talebine kapıları kapattan bir mesaj verdi.

2. ABD’den S-400 çıkışı: Türkiye, Rusya ile Batı arasında seçimini yapsın

ABD Senatosu’ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yeni başkanı James Inhofe, Türkiye’nin ABD ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

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3. Rusya’dan İdlib açıklaması: Radikaller silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İdlib anlaşamasının uygulanmasına yönelik adımlar üzerinde anlaştığını söyledi.

4. İstanbul’da kasım ayının enflasyon lideri ‘soğan’ oldu

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün, yüzde 45.55 artış ile geçen ay depo baskınlarına sahne olan ‘soğan’ oldu.

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5. Sıla kendisini darp eden Ahmet Kuralla ‘uzlaşmayı’ kabul etmedi

Müzisyen Sıla Gençoğlu, kendisini darp eden oyuncu Ahmet Kural’la uzlaşmayı reddetti.

6. Maaşlarını istemişlerdi: Yeni havalimanında işçiler zorla şantiyeden çıkarılıyor

İstanbul Havalimanı şantiyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler şantiyeden çıkarılmaya çalışılıyor.

7. Tuhaf temas: Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na dört ay sonra pazar günü iade-i ziyaret

İsmi AKP adına İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’teki odasında ziyaret edecek.

8. ‘EURO 2020’ eleme grupları: Türkiye, dünya şampiyonu Fransa’yla eşleşti

EURO 2020 Avrupa Kupası eleme grupları için İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilen kurada Türkiye’nin rakipleri belli oldu.

9. 2 milyar dolarlık ‘çak bi beşlik’: Prens, Putin’e yatırım sözü vermiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Arjantin’te ‘çak’ yaptıkları görüşmeden 2 milyar dolarlık Suudi yatırımı çıktı.

10. OHAL gündemde: Gösteriler sonrası Fransa savaş alanına döndü

Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto amacıyla 17 Kasım’da başlayan ve katılım oranı gün geçtikçe artan ‘sarı yelekliler’ eyleminde şu ana kadar en az 224 kişinin gözaltına alındığı ve 110 kişinin de olaylar sırasında yaralandığı duyuruldu.

11. Almanya, İslam Konferansı’ndaki domuz eti ikramını tartışıyor

Almanya’da Federal İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği İslam Konferansı’nda domuz etinin servis edilmesi tartışmalara yol açtı.

12. Tecavüzle suçlanan Ronaldo: Hayır dedi ama bedenime dokundu

Dokuz yıl önce Las Vegas’ta bir kadına tecavüz ettiği ve sessiz kalması için 375 bin dolar para teklif ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan Cristiano Ronaldo, ifadesinde “Biraz sert oldu. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu” dedi.

13. Bakandan toplu balık ölümleri açıklaması: Sebep oksijen miktarındaki azalma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son zamanlarda Yeşilırmak’ta görülen toplu balık ölümlerinin sebebinin ‘debi düşüklüğü’ ve ‘oksijen miktarının azalması’ olduğunu söyledi

14. Netanyahu zorda: İsrail polisinden bir rüşvet suçlaması daha

İsrail polisi, Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülmesi için ‘tavsiye kararı’ açıkladı.

15. ‘Ticaret savaşı’nda son durum: ABD’yle Çin’den 90 günlük ‘ateşkes’

Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara vermek konusunda uzlaştı.