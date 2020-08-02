Akşam Postası / 2 Ağustos 2020

1. Bir günde 987 yeni vaka: 18 can kaybı var, 978 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 987 kişide corona virüsü tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 978 kişi iyileşti.

2. AKP’li Kaya’dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Ayasofya’ya denk gelmesi ‘manidar’

AKP Sosyal Politikalar Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının Ayasofya’nın ibadete açıldığı dönemde yapılmasını ‘manidar bulduğunu‘ söyledi.

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KADEM’den homofobik LGBTİ mesajı: Gayri ahlaki hareketle mücadeleyi sürdüreceğiz

3. İddia: Kanal İstanbul’da Sazlıdere Barajı yok oluyor; içme suyu havzası imara açılıyor

Kanal İstanbul’un üçüncü etap planlarına göre, İstanbul’un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Sazlıdere Barajı’nın tamamının yok olacağı, barajın çevresindeki içme suyu havzasının da imara açılacağı iddia edildi.

4. Acıgöl 6-7 metre çekildi: ‘Yeraltı sularını tüketiyoruz’

Konya’daki Acıgöl’ün su seviyesi 6-7 metre kadar çekildi. TEMA Vakfı temsilcisi ise “Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var’‘ dedi.

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5. İnce’den parti iddialarına yanıt: Gazeteye, ajansa konuşmadım; karar alınca açıklarım

CHP’li Muharrem İnce, parti kuracağı söylentileriyle ilgili bir gazeteye ya da haber ajansına açıklama yapmadığını söyledi.