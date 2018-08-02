Akşam Postası / 2 Ağustos 2018

1- ‘Pastör Brunson tedirgin’ diyen avukat: Dosyaya yeni gizli tanıklar ekleniyor

ABD’li pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson’ın ABD ile Türkiye arasındaki gerilimden ‘tedirgin olduğunu’ söyledi.

2- CHP ‘630’u reddetti: İlk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ‘kurultay’ tartışmalarına ilişkin, “İlk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza yok” dedi.

Reklam

3- ‘Pastör yaptırımı’ doları yeni rekora taşıdı: 5.1 liraya dayandı

ABD ile gerginlik doları yaklaşık yüzde 1.5 artışla TL karşısında yeni rekor seviyeye taşıdı.

4- YAŞ kararları: 13 generalin süresi uzadı, ‘apolet krizi’nin başrolü Temel orgeneral

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘yeni sistem’in ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Seçim sürecindeki ‘apolet krizi’nin başrolü 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

Reklam

5- AYM’den Berberoğlu’nun başvurusuna ret

MİT TIR’larına ilişkin belgeleri sızdırdığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru reddedildi.

6- Oktar’ın ifadesi: Hiçbir bankada hesabım yok, bazen annemden harçlık alırım

Tutuklanan Adnan Oktar ifadesinde “Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta, bazen annemden harçlık alırım” dedi.

7- ‘Örgüt üyeliği’: ‘Ergenekon savcısı’ Pekgüzel’e yedi yıl altı ay hapis cezası

Adana’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Ergenekon davası savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel’e yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.

8- Af Örgütü’nden Afrin raporu: Türkiye, ÖSO vahşetini görmezden geliyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suriye’nin Afrin kentinde Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinin ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğunu öne sürdü. Örgüt, Türkiye’yi de ‘yaşananları görmezden gelmekle’ suçladı.

9- Karşı gazetesi davası açıldı: 11 kişiye hapis istemi, beş kişiye yakalama kararı

Kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı. 11 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ ve ‘terörle mücadele eden kamu görevlilerinin kimliğini açıklama’ suçlarından 22.5 yıla kadar hapis isttemiyle dava açıldı.

10- Destici’den HDP’li vekillere gözdağı: Terörle mücadelede her yol meşru

AKP Ankara Milletvekili Mustafa Destici, terörle mücadelede her yolun meşru olduğunu ve hukukun dışına da çıkılabileceğini savunarak HDP’li milletvekillerine yüklendi: “Ya PKK’yı terör örgütü olarak kabul edecekler. Ya da PKK teröristleri hangi muameleye maruz kalacaksa o muameleye maruz kalacaklar.”

11- Kredi ve kredi kartına yeni düzenleme: Elektronik eşyada taksit üç ay

Tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak belirlenirken, kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi.

12- Uzman uyarısı: Nem etkili olacak, ‘eyyam-ı bahur sıcakları’ geliyor

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, Türkiye’nin bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası etkisine gireceğini söyledi: “Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor.”

13- İran Riyali dolar karşısında eridi, halk sokağa döküldü

İran’da hükümetin ekonomi politikaları ve para biriminin ciddi değer kaybını protesto etmek üzere yüzlerce insan İsfahan’da sokağa döküldü.