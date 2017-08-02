Akşam Postası / 2 Ağustos 2017

1- YAŞ sona erdi: Kuvvet komutanları değişti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın yerine Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’in yerine Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi.

2- Akıncı Üssü’nde görüntülenen ‘sivil imam’ Batmaz: Darbenin parçası olmadım

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davada savunma yapan ‘sivil imam’ Kemal Batmaz, firari isim Adil Öksüz’le görüntülenmesinin tesadüf olduğunu öne sürdü.

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3- Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Lucescu

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne Rumen Mircea Lucescu getirildi.

4- Tutuklu gazeteci Ahmet Şık: Haklı olduğumuz için güçlüyüz, korkmayacağız

Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, cezaevinden mesaj gönderdi: “Korkmayacağız, haklı olduğumuz için güçlüyüz.”

5- Sayan kardeşlerle aile boyu bürokrasi: Kardeşinin yardımcısını müsteşar atadı

Her bir kardeşinin farklı bir bürokratik mevkide olduğu anlaşılınca tepki çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, erkek kardeşinin yardımcısını da kendisine müsteşar olarak atadı.

6- Ayrılık rüzgarları: Halkbank yöneticisi, Sarraf’tan ayrı dava istedi

New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’tan ayrı dava istedi.

7- CHP’den HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne ziyaret: Dayanışma için buradayız

CHP, HDP’nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni ziyaret etti.

8- HDP, Mehmet Görmez’e çattı: Sen ne yaptın da bu helalliği hak ettin?

‘Adalet ve Vicdan Nöbeti’ni sürdüren HDP, geçen günlerde helallik isteyerek emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e çattı.

9- Atatürk heykeline saldıran adam: Böyle bir emir herkese gelmez, seçilmiş biriyim

Şanlurfa’da tahrayla Atatürk heykeline saldıran ve tutuklanan seyyar satıcı Mehmet Malbora, “Bana Allah tarafından emir geldiği için Atatürk heykeline zarar verdim” dedi.

10- Dünya IŞİD’i ve küresel ısınmayı, Türkiye ABD’yi tehdit olarak görüyor

ABD merkezli araştırma şirketi Pew’ün yaptığı bir çalışma, Türkiye’de yaşayanların en büyük tehdit kaynağı olarak ABD’yi gördüğünü ortaya koydu.

11- Bilirkişi raporu: Ankara’daki ‘asbestli yıkım’, halk için tehlike kaynağı

Maltepe Havagazı Fabrikası’ndaki 350 ton asbestli malzeme bulunan elektrik santralinin yıkımı devam ederken açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yıkım sırasında ortaya çıkan asbestli maddenin Ankara halkı için bir tehlike kaynağı olduğu belirtildi.

12- ‘Sendika lideri de var’: Türkiye’den Yunanistan’a 17 iltica başvurusu

Türkiye’den 17 kişi Yunanistan’ın Rodos adasına iltica başvurusunda bulundu.

13- ‘Zararlı böcekler var’: Rusya, Türkiye’den gelen 94 ton kayısının girişini engelledi

Rusya, Türkiye’den gelen 94 ton kayısının ülkeye girişine izin vermedi.

14- TÜİK verileri: 2016 yılında karakola getirilen çocuk sayısı yüzde 10 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında karakola getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

15- CHP’den ‘Terim’ teklifi: Milli takımda sözleşmeler Türk lirası üzerinden yapılsın

Türkiye futbol direktörlüğü görevi son bulan Fatih Terim’e ödenecek yaklaşık 5 milyon avroyu bulan tazminat CHP’yi harekete geçirdi.

16- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gözaltındaki Botan ifadesinin ardından serbest

Gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

17- Aladağ’daki yurtta din dersini zorunlu tutmuşlar: Oranın ekmeğini yiyor, mecbur

Adana’nın Aladağ İlçesinde 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar’a ait kaçak yurttaki yangını araştıran Meclis Komisyonu’nun görüştüğü aileler, yurtta din derslerinin zorunlu tutulduğunu, çocuklarının bu yüzden etütlere katılamadıklarını belirtti.

18- Marmaris’te tekne battı: Bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi kayıp, sekiz kişi kurtarıldı

Marmaris’in Bozburun açıklarında tekne battı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin kayıp olduğu, sekiz kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Teknede 11 kişinin bulunduğu biliniyor.

19- Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Loup Bureau tutuklandı

Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Loup Bureau, Şırnak’ta tutuklandı.

20- Yol çalışması 2 bin yıllık Roma mezarına çıktı

Konya’da üniversitenin bir yerleşkesi için yapılan yol çalışması sırasında 2 bin yıllık Roma mezarı bulundu.

21- ‘Eurovision’a katılıyor’ haberlerini yalanlayan Manga: Hissiyatımızı paylaştık

Türkiye’nin altı yıldır katılmadığı Eurovision’a bu yıl Manga’yla katılacağı yönündeki haberler grup tarafından yalanlandı.