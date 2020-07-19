Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Temmuz 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | İran ve Afganistan’a uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan’a yapılan uçuşların Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını açıkladı.

2- Soğan ve patateste ihracat için ön izin şartı kaldırıldı

Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

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3- Baransu’ya üç suçtan 19 yıl hapis

Gazeteci Mehmet Baransu’ya üç suçtan 19 yıl altı ay hapis cezası verildi.

4- Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı artıyor: Can kaybı 56’ya yükseldi

Van Gölü’nde sığınmacı teknesinin batması sonucu başlatılan aramalarda cesedine ulaşılan toplam kişi sayısı 56 oldu.

5- Tarih Kurumu başkanından ’15 Temmuz sözleri’ne hem düzeltme hem özür

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, darbe girişiminin dördüncü yılında söyledikleri nedeniyle özür dilediğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istemesi halinde istifa edeceğini söyledi.

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6- ‘Yeditepe Huzur’ denetimi: 7 bin kişiye sorgu; 85 bin lira para cezası

İstanbul’da kent genelindeki ‘Yeditepe Huzur’ asayiş uygulamasında 85 bin lira ceza kesildi.

7- Boris Johnson, ikinci bir toplu karantinayı ihtimal dışı bıraktı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, corona virüsüyle mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti

8- Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: Dokuz yaralı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu dokuz kişi yaralandı.

Bursa’da üzerine çelik boru devrilen işçi öldü

9- Yere atılan maske yavru kaplumbağaya dolandı, çocuklar kurtardı

Fotoğraf: AA

İzmir’de sokağa atılan maskenin ayağına takılması sonucu hareket etmekte zorlanan kaplumbağa yavrusunu çocuklar kurtardı.

10- Caretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı

Ekolojik Araştırmalar Derneği’nce (EKAD) Antalya’da marka takılan caretta caretta, 21 yıl sonra aynı kumsala yumurta bıraktı.

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