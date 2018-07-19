Akşam Postası / 19 Temmuz 2018

1- CHP’nin gündemi olağanüstü kurultay

Olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını pazartesi günü basın toplantısıyla duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün kameralar karşısına geçerek imza sayısını açıkladı: 521.

2- Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan Adnan Oktar dahil 168’i tutuklandı.

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3- AKP bedellideki ’28 gün’ü açtı: Teorik eğitim, yetkin hocalar ders verecek

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 günlük temel eğitime açıklık getirdi: “28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.”

4- Şirketi yalanladı: Akın İpek ev hapsine alınmadı

‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konulan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in yönetiminde bulunduğu İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi, Londra’da ev hapsi kararı verildiğine dair haberi yalanladı.

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5- Parke taşıyla saldırıya uğrayan doktor: Meslektaşımı tehdit ediyordu, araya girdim

Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocuklar ilgilenmedi iddiasıyla saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yoğun bakımdan çıktı.

6- Ankara’dan rahip için ‘rehin’ diyen Trump’a yanıt: Türkiye hukuk devleti

Ankara, ABD Başkanı Donald Trump’ın İzmir’de tutuklu rahip Craig Brunson’ı ‘rehin’ diye niteleyip serbest bırakılması çağrısında bulunmasına, “Türkiye bir hukuk devleti” diye yanıt verdi.

7- Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar beklentisi 4.58’den 4.83 liraya yükseldi

Merkez Bankası, yıl sonu beklenti anketini açıkladı.

8- Dört yaşındaki Leyla’nın ölümü: Babasının kuzeni ‘kasten öldürme’den tutuklandı

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9- HDK ve ESP yöneticileri hakim karşısında: Hamzaoğlu ve Çelebi’ye tahliye

Afrin operasyonuna karşı yaptıkları açıklama nedeniyle beş aydır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Yardımcısı Fadime Çelebi ilk kez hakim karşısına çıktı.

10- Tutukluluğa devam: Üç aylık kediye tecavüz davasında ‘çocuk pornosu’ tartışması

İstanbul’da bir kediye tecavüz ederek ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Bilal Ç., “Kanıtlarlarsa kestirip atarım” dedi. Sanık tahliye edilmedi.

11- Meclis’e getirilen teklifin gölgesinde: İki yıllık OHAL dönemi sona erdi

Darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan OHAL, saat 01.00 itibariyle sona erdi.