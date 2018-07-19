Akşam Postası / 19 Temmuz 2018

1- CHP’nin gündemi olağanüstü kurultay
Olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını pazartesi günü basın toplantısıyla duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün kameralar karşısına geçerek imza sayısını açıkladı: 521.
Baykal’ın görüşü: CHP’de yeniliğe ihtiyaç var ama imzayla çağrı partiye zarar verir
CHP imza sayısını reddetti: 438 toplanmış, maksimum 470’e ulaşır
CHP’den kurultay çıkışı: Sayıları yarıştıracak halimiz yok, delege derse toplanır
Partide ‘değişim’ isteyen CHP’li Böke’den iddialara ret: Genel başkan adayı değilim
CHP kulisi: İnce’ye ‘Yarın 650 imzaya ulaşacağız’ bilgisi verildi
2- Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan Adnan Oktar dahil 168’i tutuklandı.
Oktar’ın ifadesi: Türkiye lehine görüştüm, kız çocuklarıyla dikkatli ilişki kurdum
3- AKP bedellideki ’28 gün’ü açtı: Teorik eğitim, yetkin hocalar ders verecek
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 günlük temel eğitime açıklık getirdi: “28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.”
4- Şirketi yalanladı: Akın İpek ev hapsine alınmadı
‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konulan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in yönetiminde bulunduğu İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi, Londra’da ev hapsi kararı verildiğine dair haberi yalanladı.
‘FETÖ firarisi’ işadamı İpek’e Londra’da ev hapsi: İadeye ilişkin nihai karar eylülde
5- Parke taşıyla saldırıya uğrayan doktor: Meslektaşımı tehdit ediyordu, araya girdim
Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocuklar ilgilenmedi iddiasıyla saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yoğun bakımdan çıktı.
6- Ankara’dan rahip için ‘rehin’ diyen Trump’a yanıt: Türkiye hukuk devleti
Ankara, ABD Başkanı Donald Trump’ın İzmir’de tutuklu rahip Craig Brunson’ı ‘rehin’ diye niteleyip serbest bırakılması çağrısında bulunmasına, “Türkiye bir hukuk devleti” diye yanıt verdi.
7- Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar beklentisi 4.58’den 4.83 liraya yükseldi
Merkez Bankası, yıl sonu beklenti anketini açıkladı.
8- Dört yaşındaki Leyla’nın ölümü: Babasının kuzeni ‘kasten öldürme’den tutuklandı
Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9- HDK ve ESP yöneticileri hakim karşısında: Hamzaoğlu ve Çelebi’ye tahliye
Afrin operasyonuna karşı yaptıkları açıklama nedeniyle beş aydır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Yardımcısı Fadime Çelebi ilk kez hakim karşısına çıktı.
10- Tutukluluğa devam: Üç aylık kediye tecavüz davasında ‘çocuk pornosu’ tartışması
İstanbul’da bir kediye tecavüz ederek ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Bilal Ç., “Kanıtlarlarsa kestirip atarım” dedi. Sanık tahliye edilmedi.
11- Meclis’e getirilen teklifin gölgesinde: İki yıllık OHAL dönemi sona erdi
Darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan OHAL, saat 01.00 itibariyle sona erdi.