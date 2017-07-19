Akşam Postası / 19 Temmuz 2017

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1- Kabinede beş bakan değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği gerçekleşti.

2- Kılıçdaroğlu’ndan ‘havuz medyası’na mesaj: Bu yolla beni susturamazlar

‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından sokak muhalefetini sürdüreceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar yanlısı medyaya meydan okudu: “O beni susturmanın yolu olarak görülüyor iktidar tarafından. Uyarmak isterim; bu yol benim susturulacağım bir yol değil.”

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3- Demirtaş’tan durum raporu: CHP’yle ittifak arayışında değiliz, AKP’yle görüşmüyoruz

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’yle siyasi bir ittifak arayışında olmadıklarını ancak ‘adalet ve demokrasi’ için toplumsal mutabakata ‘Hayır’ demeyeceklerini açıkladı.

4- Bakanlık görüşü: Demirtaş’ın tutuklu bulunmasının vekilliğine etkisi yok

Adalet Bakanlığı, HDP’nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunmasının, vekilliğine etkisi olmadığını bildirdi.

5- Alman hükümetinden Ankara’ya uyarı: AB yardımı kesilebilir

Almanya Türkiye’nin Berlin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu altı insan hakları savunucusunu tutuklamasını protesto ederken Ankara’ya Avrupa Birliği (AB) yardımının kesilebileceğini duyurdu.

6- Af Örgütü’nden tutuklamalara tepki: Türkiye’nin kırmızı çizgiyi aştığı gösterilmeli

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan altı hak savunucusunun tutuklanması için “Dünyada herkes Türkiye’ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli” dedi.

7- Fatih Terim savunmada: Olayı bir babanın ailesini koruması gibi görüyorum

Alaçatı’da bir mekanda kavgaya karışan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Ben bu olayı bir babanın ailesini koruması gibi görüyorum” dedi.

8- Üç bilim derneğinden ortak bildiri: Müfredat evrensel standartların çok altında

Üç bilim derneği, yeni müfredatın evrensel standartların çok altında olduğunu bildirdi.

9- Dışarıdaki gazetecilerden ‘içerideki’ gazetecilere: Aslında herkes biliyor

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılanacağı 24 Temmuz’daki ilk duruşma öncesi, dışarıdaki gazeteciler, ‘içerideki’ arkadaşlarını anlattı.

10- Davaya bir kala Yeni Şafak iş başında: Şık ve Dündar, Mihraç Ural’dan talimat almış!

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada ilk duruşma tarihi yaklaşırken, iktidara yakın medya mahallesinden Yeni Şafak kolları sıvadı.

11- Atatürk’e hakaret yağdıran Nurcu hocaya 2.5 yıl hapis cezası

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Nur Cemaati hocalarından Hasan Akar 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12-Mahkemeye göre MHP haklı: Oğan’ın ihracı kesinleşti

Mahkeme, eski vekil Sinan Oğan’ın ihracında MHP’yi haklı buldu.

13- Darbe girişimi

* Karabük merkezli yedi ilde ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları iddiasıyla dokuz kişi gözaltına alındı.

* Sinop merkezli sekiz ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndaki ‘kripto’ yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden dördü tutuklandı.

14- ‘FETÖ’den yargılanan eski savcıdan ‘tanıdık’ savunma: Aldatıldım

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen eski savcı Turhan Turunç, savunmasında aldatıldığını iddia etti.

15- ‘FETÖ’den gözaltına alınan ‘Reis’ filminin yapımcısı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin yapımcısı, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ‘Uyanış’ filminin de yönetmeni olan Ali Avcı tutuklandı.

16- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye ‘gözdağı’

Suudi Arabistan, Körfez’deki krizde Katar’dan yana tavır alan Türkiye’ye gözdağı verdi.

17- ‘Anıtkabir’ tartışmasında sıra bakan Işık’ta: Aklımızı peynir ekmekle mi yedik

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anıtkabir için tartışmalı imar planı değişikliğiyle ilgili, “Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen alan içerisinde bir yapılaşma, akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez” dedi.