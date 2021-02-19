Akşam Postası / 19 Şubat 2021

1. Sağlıkçılar 378 kayıp verdi: Beşte biri İstanbul’da, yaş ortalaması 57

Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi sürerken, ön safta savaşan sağlık çalışanları kayıp vermeye devam ediyor. Salgında bugüne kadar 378 sağlıkçı hayatını kaybetti. En genci 22, en yaşlısı 90 yaşındaydı. Ölenlerin büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşıyordu.

2. HDP’li Gergerlioğlu’na verilen iki yıl altı ay hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan verilen iki yıl altı ay hapis cezasını onadı.

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3. Happy Moon yöneticisi: Kafeler yüzde 10-15 zam yapar, 1 milyon çalışan tehlikede

Yurt genelinde 30’dan fazla şubesi bulunan Happy Moon kafesinin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aymutlu, kafe-restoranların yeniden açıldığında işten çıkarma ve zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

4. İlaç fiyatlandırmasında geçerli avro kuru, 2020’ye göre yüzde 20’den fazla olamayacak

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl geçerli olacak sabit avro kuru, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

5. Sağlık bakanının hedefi nisan sonuna 105 milyon aşı tedarik etmek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadele mart ve nisan aylarının çok önemli olduğunu belirterek aşı tedarikine dair de bilgi verdi.

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6. Karlov suikastı: Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Sıla’yı ‘darp’tan yeniden yargılanan Kural’a beş yıla kadar hapis istemi

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ancak daha sonra karar bozulunca yeniden yargılanmaya başlanan oyuncu Ahmet Kural’a beş yıla kadar hapis cezası istendi.

8. Ataşehir Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile İstanbul’un Ataşehir ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

9. Türkiye, F-35’le ilgili haklarını aramak için ABD’li hukuk şirketiyle anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.

10. Erdoğan ‘Son defa’ demişti: Kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatıldı

Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için getirilen ödeneğin süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı.