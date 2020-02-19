Akşam Postası / 19 Şubat 2020

1- Erdoğan: İdlib harekatı an meselesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişteki harekatlar öncesinde sarf ettiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü yineleyerek, “İdlib harekatı an meselesidir” dedi.

2- İran’da iki kişide ‘corona’ tespit edildi

İran’da iki kişide Covid-19 (yeni tip corona virüsü) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

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3- İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaç fiyatlarına yüzde 12.1 oranında zam yapıldığını duyurdu.

4- Erdoğan, Kavala’ya gözaltı kararına saygılarını sundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işadamı Osman Kavala hakkında dün Gezi davasından tahliye kararı verildikten hemen sonrra15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmasından gözaltı kararı verilmesi için, “Saygı duymak lazım” dedi.

5- Büyükada davası: Avukatların savunmaları tamamlanmadı, dava 3 Nisan’a ertelendi

Büyükada’da yaptıkları toplantı gerekçe gösterilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlarından yargılanan 11 sanığın avukatlarının savunmaları tamamlanmadığı için, dava 3 Nisan’a ertelendi.

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6- Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Erdoğan, İdlib ve Libya meseleleri için de “Akdeniz’de sular daha fazla ısınacak” diye konuştu.

7- Akşener’den ‘İYİ Parti 2023’e kalmaz’ diyen Erdoğan’a: Kul kurar kader gülermiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İYİ Parti 2023’e kalmaz” sözlerine yanıt verdi: “Kul kurar kader gülermiş.”

8- Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı 250 bin liralık davada 15 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018’deki grup toplantısında yaptığı konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı, avukatlarının 250 bin lira talep ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

9- UKOME’de İBB azınlığa düştü, İmamoğlu sert çıktı: İstanbul oyuncağınız değil

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapısı değiştirildi. Değişiklikle büyükşehir belediyeleri -temsiliyet göz önüne alındığında- UKOME’de azınlığa düştü. Kararın ‘siyasi’ olduğunu savunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burası sizin oyuncağınız değil, İstanbul” diyerek iptal için Danıştay’a başvurulacağını söyledi.

10- İstanbul’un havası son günlerde neden kirli?

İstanbul’da son günlerde görülen puslu ve kirli havanın nedeninin, ülkenin yüksek basınç alanı etkisine girmesi olduğu bildirildi.

11- Pepsi ve Burger King, Türkiye’de davalık oldu

Çeyrek asır sonra Türkiye’deki Burger King restoranlarında Pepsi yerine Coca-Cola’nın kullanılmaya başlaması ilginç bir davaya sebep oldu. Pepsi; Burger King, Popeyes, Usta Dönerci gibi 1200 restoran için alım yapan Fasdat Gıda’ya, sözleşmeyi erken feshettiği gerekçesiyle tazminat davası açtı. Fasdat adına yapılan savunmada ise “Sözleşmemiz beş yıllıktı, süre doldu. Dava reddedilsin” dendi.

12- Şule İdil Dere davası: Üç sanığın avukatı dosyadan çekildi

İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarparak öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’ye ilişkin davada üç sanığın avukatı davadan çekildi. Dere ailesinin avukatı ise bunun süreci uzatmak için yapılan bir hamle olduğunu savundu.

13- Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi

Merkez Bankası (MB), politika faizini 0.50 puan indirerek yüzde 10.75’e çekti.

14- CHP’li Bülbül: Böyle giderse Aydın, JES’lerden sonra madenlerle anılacak

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın üç ilçesinde daha maden arama ve işletme çalışması yapılacağını belirterek, “Aydın böyle giderse JES’lerden (Jeotermal santral) sonra madenlerle anılan bir şehir olacak” dedi.

15- Erdoğan’dan ‘Mahmut hoca’ uygulaması: Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek, odaları kontrol edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün iki saat süren AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Genel Merkez’de sigara kontrolü yapacağını söyledi.

16- ABD, Rus petrol şirketi Rosneft’in iştirakine yaptırım getirerek, Venezuela üzerindeki baskıyı artırdı

ABD, Rus devlet petrol şirketi Rosneft’in iştirakini yaptırım listesine alarak Venezuela’ya uyguladığı baskıyı artırdı. Beyaz Saray, Rosneft’in Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya finansal destek sağladığını ifade ediyor.

17- Fransız bakandan Rumlara Doğu Akdeniz desteği: Yanınızdayız

Fransa, Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ve Rumların Doğu Akdeniz’deki adımlarına destek verdiğini bildirdi.

18- Muhasebeci devlet klasik Türk müziği korosunun maaşını zimmetine geçirip ortadan kayboldu

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., 84 sanatçı ve 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşını zimmetine geçirip ortadan kayboldu.