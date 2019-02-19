Akşam Postası / 19 Şubat 2019

1. ‘Cumhur’ strateji değiştirdi: 21 ilde daha tek aday

Fotoğraf: Reuters

MHP ve AKP’nin temsil ettiği ‘cumhur ittifakı’nın 21 ilde daha işbirliğine gideceği bildirildi.

2. S&P’ye göre ‘sert iniş’: Lira üç yıl daha düşecek, batık krediler ikiye katlanacak

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türk Lirası’nın önümüzdeki üç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde değer kaybedeceğini ve bankalardaki batık kredi oranının önümüzdeki 12 ayda ikiye katlanarak yüzde 10-15 düzeyine geleceğine dair öngörüde bulundu.

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3. Cumhuriyet davasında yedi hapis cezası onandı: Altı gazeteci tekrar hapse girecek

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum olanlardan yedisi hakkında verilen hapis cezası kesinleşti. Ceza alanlardan altısı infaz için tekrar hapse girecek.



4. İmamoğlu’nun projeleri: 3.5 milyonluk ‘megabüs’ ve çocuklara okul öncesi eğitim

Fotoğraf: Twitter

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı ortak adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un mega projelerinden olan İstanbul Havalimanı için mevcut yatırımın kentle entegre edilerek rehabilite edilmesi gerektiğini, ancak Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olacağını ve hiç anılmaması gerektiğini söyledi.

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5. Venezüela krizi: Japonya da Guaido’ya destek açıkladı

Maduro ve Guaido

ABD ile bazı Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden sonra Japonya da Venezüela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’yu desteklediğini açıkladı.

6. Demirtaş’tan ‘Avrupa’ya: Milyonların çığlığını duyacağınıza inanıyorum

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 104 gündür açlık grevinde bulunan Leyla Güven’le birlikte açlık grevindeki yaklaşık 320 kişi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKPM) üyelerine bir mektup gönderdi.

7. Son kez: Manowar temmuzda İstanbul’da konser verecek

Fotoğraf: metalheadzone.com

Gelmiş geçmiş en iyi metal gruplarından biri olarak gösterilen Manowar, bu yaz Türkiye’deki son konserini verecek.

8. AİHM’den Cem Vakfı kararı: İtirazı reddedilen Türkiye 324 bin lira ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin, Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı ‘na (Cem Vakfı) ödemesi gereken maddi tazminatın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

9. Kartal faciası sonrası 2 bin 87 ‘çürük bina’ ihbarı

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Kartal ilçesinde 6 Şubat’ta çöken binada 21 kişinin ölmesinin ardından vatandaşların binalarının çürük olduğu yönünde ihbar yağdığı ortaya çıktı.

10. Erdoğan, Kredi Yurtlar genel müdürlüğüne teyze oğlunu atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar genel müdürlüğü görevine teyzesinin oğlu Recep Ali Er’i atadı.

11. TÜRGEV ve Ensar, Muhammed Ali’nin çiftliğini satın aldı

Yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın New York merkezli ortak kuruluşu Turken Vakfı, efsanevi ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali’ye ait çiftliği 2.5 milyon dolara satın aldı.

