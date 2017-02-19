Akşam Postası / 19 Şubat 2017

1- ‘Hayır’cıları ‘gafiller’ olarak tanımlayan Erdoğan: Hep yalan yanlış söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliğinde ‘Hayır’ oyu kullanacakları ‘gafiller’ olarak tanımlayıp, “Hep yalan yanlış söylüyorlar” diye konuştu.

2- CHP’li Hamzaçebi’den hükümete ‘uyarı’: ‘Evet’ çıkarsa laik bir diktatörle de tanışabiliriz

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çıkması halinde Türkiye’nin ‘laik bir diktatör’le de tanışabileceğini söyledi.

3- Gerekçe bilinmiyor: Digitürk, Şili’deki ‘Hayır’ı anlatan ‘No’yu yayından kaldırdı

Digitürk bu ayın başında yayına soktuğu Şili’deki referandumu anlatan ‘No’ filmini yayından kaldırdı.

4- ‘Sahaya inen’ Erdoğan, ‘vites yükseltti’: CHP ve HDP’li yurttaşlardan da ‘Evet’ bekliyorum

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşlardan ‘Evet’ oyu istemek için ‘sahaya inen’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve HDP’li seçmenlerden de oy istedi.

5- ‘Hayır’cı MHP’li vekile kaymakamlık konferans için önce salon izni verdi, sonra iptal etti

Anayasa değişikliği referandumunda partisinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya Denizli’de halk eğitim merkezinde salon verilmedi.

6- Saadet Partisi başkanlığa ‘nezaketen’ ‘Hayır’ dememiş: Dikta rejimine evrilir

Önce ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan, daha sonra ise başkanlığa karşı olmadıklarını söyleyip kafa karıştıran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanın bütün yetkiyi elinde bulundurmasını ‘dikta rejimi’ diye niteledi.

7- ‘Resmi’ rakamlara göre Türkiye’de yaklaşık 100 bin çocuk işçi var

CHP İzmir milletvekili Atila Sertel’in soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’de 94 bin 124 çocuk işçi bulunduğunu açıkladı.

8- İBB ‘dikey mimari’ye karşı değil: Seyrantepe’deki araziye rezidans için plan değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Seyrantepe’deki araziye otel, AVM ve rezidans yapmak için girişimlere başladı.

9- Japon deprem uzmanı: Türkiye’deki binaların çoğu kaçak, düzgün inşaat yapmak gerek

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki binaların yüzde 68’inin kaçak olduğuna dikkat çekti: “Doğru düzgün inşaat yapmaklazım.”

10- Doğusu IŞİD’den kurtarılmıştı: Musul’un batısına yönelik operasyon başladı

Musul’un doğusunu geçen ay IŞİD’den geri alan Irak ordusu, bu kez kentin batısını özgürleştirmek için operasyonun ikinci aşamasına başladı.

11- İzmir’de ‘FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti

‘FETÖ’ iddiasıyla açığa alınan biyokimya asistanı doktor, hastanenin 10’uncu katından atlayarak intihar etti.

12- Trump’a göre medya, hem problemin hem de yozlaşmış sistemin büyük bir parçası

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana medyaya yönelik en büyük eleştirisini getirdi: “Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası.”

13- Yurt dışında dil öğrenme maliyetinin en yüksek olduğu ülke İngiltere

Yurt dışında İngilizce öğrenme maliyetinin en yüksek olduğu ülke İngiltere. Listenin sonunda ise Kanada var.

14- ‘Gördüm kurs, aldım amirlerimden çok sıkı terbiye’: İstanbul’a 700 bekçi alınacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 700 bekçi almaya hazırlanıyor.