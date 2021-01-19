Akşam Postası / 19 Ocak 2021

1. Hrant Dink 14 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı: ‘FETÖ öldürdü’ demek, ‘Ben yapmadım elim yaptı’ demektir

Fotoğraf: AA

Eşi Rakel Dink, gazeteci Hrant Dink’in öldürüşünün 14’üncü yılında, “‘Hrant’ı FETÖ öldürdü’ demek, ‘Ben yapmadım elim yaptı’ demektir” dedi.

2. 90 yaş ve üstü evde aşılanmaya başladı

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, 90 yaş üstüne Çin’den alınan CoronaVac aşısını uygulamaya başladı.

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3. Berkin Elvan davası: Berkin’le ilgili ‘terörist’ tweeti’ni beğenen hakim davaya atandı

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili olduğu gerekçesiyle yargılanan polis Fatih Dalgalı’nın davasına, Berkin ile ilgili ‘terörist’ ifadesinin kullanıldığı bir tweet’i beğenmiş Galip Mehmet Perk hakim olarak atandı.

4. Kalamış Yat Limanı: Özelleştirmenin iptali için açılan dava reddedildi

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın doldurularak büyütülmesi kararının iptali için TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davayı Danıştay hükme bağladı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun oy çokluğuyla verdiği karara göre planlarda hukuka aykırılık bulunmuyor.

5. Leyla Aydemir davasında kararın bozulması hukuka uygun bulundu

Fotoğraf: DHA

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aynı mahkemenin 1’inci Ceza Dairesi’nin, Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in öldürülmesine ilişkin yargılanan yedi sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasını hukuka uygun buldu.

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6. Video | Gelecek Partili Özdağ’a saldırının görüntüleri çıktı

Ankara’da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

7. RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in sözleri nedeniyle Halk TV’ye inceleme başlattı.

8. AİHM’den Atilla Taş kararı: Hak ihlali var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı ve yazar Atilla Taş’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

9. Boğaziçi Dayanışması’ndan çağrı: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Dayanışması ‘kayyum rektör’ protestolarının devam edeceğini duyurarak perşembe günü İstanbul Kadıköy’de toplanma çağrısı yaptı.

10. Sağlık çalışanlarına ‘izin yasağı’ kaldırıldı

Sağlık çalışanlarına geçen yılın ekim ayında getirilen izin yasağı kaldırıldı.

11. ‘Corona’ yasakları martta gevşetilebilir

Vaka sayılarındaki gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi.

12. ‘Corona’ tedavisinde annesini kaybeden doktor: En sevdiğim kişiyi uğurlayamadım

İzmir’de yaşayan Adli Başar Gürbüz, ‘corona’ya yakalanan doktorlardan biri. Sağlığına kavuşup işinin başına döndü. Ancak tedavi gördüğü sırada Covid-19 nedeniyle annesini kaybetti. Onun cenazesine katılamamak Gürbüz’in kalbinde unutamayacağı bir yara açtı.

13. Sahibi tedavi gören köpek, beş gündür hastane kapısında bekliyor

Fotoğraf: DHA

Rahatsızlanan sahibinin taşındığı ambulansı takip eden ‘Boncuk’ isimli köpek, beş gündür hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor.

14. Mısırlı kadın ‘ahlaksız’ kekler pişirdiği gerekçesiyle tutuklandı

Fotoğraf: Twitter

Mısır’da bir kadın üzerinde penis ve iç çamaşırı gibi süslemeler olan mini kekler hazırladığı gerekçesiyle tutuklandı.