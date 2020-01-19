Akşam Postası / 19 Ocak 2020

1. Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı; kızamık beş kat arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre, çeşitli gerekçelerle çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı yedi yılda 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

2. Hrant Dink için Agos’un önünde anma: ‘Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig’

Fotoğraf: Bianet/Hikmet Adal

Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürüşünün 13’üncü yılında gazetesinin önünde binlerce kişi tarafından anıldı.

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3. İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Halk Süt’ yanıtı: 100 bine yakın çocuğumuza dağıtılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim dönemimizde veren el, alan eli görmeyecek. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz” dedi.

4. Kadıköy’deki cinayet sonrası boş kalan çiçekçi tezgahına kadınlardan ziyaret

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde eşi ve kendi annesini öldüren adam adliyeye sevk edildi. Boş kalan çiçekçi tezgahlarının önünde ise kadınlar eylem yaptı.

5. Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) için Kocatepe Camii’nde tören düzenlendi.

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6. Mısır’da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, “Mısır’da 14 Ocak’ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı” dedi.

7. Beş yılda satılmayan biletlere 887 milyon 580 bin lira ikramiye çıktı

Milli Piyango İdaresi, son beş yılda satılmayan biletlere 887 milyon 580 bin liralık ikramiye isabet ettiğini açıkladı.

8. Erdoğan: Yunanistan Libya zirvesine davet edilmediği için rahatsızlık içinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Libya zirvesi öncesi, “Yunanistan Almanya’ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan’ı malum çıldırtmıştı” dedi.