Akşam Postası / 19 Ocak 2018

1. Afrin herakatı başlamış bile!
ABD’nin Afrin harekatından vazgeçilmesi çağrısı Ankara’da yankı bulmadı. Savunma bakanı, sınırı geçmek dışında harekatın başladığını açıkladı. TSK’nın öncü gücü olarak hareket eden ÖSO milisleri de Afrin’e komşu Azez’deki mevzilere konuşlandı.
Afrin operasyonu öncesi komşu Azez’de ÖSO milisleri ‘hazır kıta’ bekliyor
Bakan Canikli: Afrin’e harekat sınırı geçmek dışında başladı
Erdoğan ABD’ye sert çıkarken: ÖSO, Washington’la temasa geçti iddiası
Her an operasyon beklenirken: AA, Rus askerlerinin Afrin’den çekildiğini duyurdu
ABD’den ‘en net’ Afrin mesajı: Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz
Destekçisi Perinçek’ten Erdoğan’a çağrı: Esad’la işbirliği yapın ya da istifa edin
2. Bu nasıl yasa! Vali, ’15-18 yaş arası hamilelik için bildirim zorunluluğu yok’ dedi
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 115 çocuk hamileliğinin hastane yetkilileri tarafından polise bildirilmemesi ve kayıtlara alınmamasına şöyle açıklama getirdi: “15 yaş altı gebeliklerle ilgili bildirim yapıldı. 15-18 yaş hamileliklerde ise zorunluluk yok.”
‘Hamile çocuklar skandalı’nı ortaya çıkaran memur: Hastanede dışlandım
3. Üçüncü kez: Yazar Mehmet Altan’ın tahliye talebi yine reddedildi
Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği akademisyen Mehmet Altan’ın tahliye talebini üçüncü kez reddetti. Gerekçe: AYM’nin kanıtları değerlendirme yetkisi yok.
4. Hrant Dink 11 yıldır o kaldırımda: Sokak özgürlük alanıdır, terk etmeyelim
Gazeteci Hrant Dink, hala aydınlatılmayan bir suikastla öldürülüşünün 11’inci yılında, vurulduğu yerde, Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı.
5. Başsavcı eleştirileri yanıtladı: Tahir Elçi soruşturması nereye varırsa varsın nihayete erecek
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Tahir Elçi cinayetinin sürüncemede bırakılmadığını belirterek ‘sonu nereye varırsa varsın’ soruşturmayı nihayete erdireceklerini söyledi.
6. ‘Tek tip’ kıyafetler cezaevine gönderildi, uygulama için yönetmelik bekleniyor
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, ‘tek tip’ kıyafetin kentteki cezaevine gönderildiğini, ancak mahkumlarda kullanılması için yönetmeliğin çıkmasının beklendiğini söyledi.
7. İzmir’in nüfusundan fazla: Türkiye en çok sığınmacıyı barındıran ülke
Türkiye, 4 milyon 300 binle dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke.
8. İnternete özel diye: ‘Adnan Hoca’ya yüzlerce şikayet var, RTÜK’ün eli kolu bağlı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’ın A9 TV kanalında yaptığı sohbet programlarına dair ulaşan yüzlerce şikayete, internet içeriğiyle yayın yapılması nedeniyle yaptırım uygulayamıyor.
9. CHP gençlik kolları yöneticisi: ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ temel sloganımız
HP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cihan Demirtaşoğlu, CHP’de HDP ile yan yana gelenleri benimsemediklerini belirterek sloganlarının, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ olduğunu söyledi.
10. ‘Sadece Diktatör’ oyunu Kadıköy’de yasaklandı
‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunu, Kadıköy’de tüm açık ve kapalı alanlarda yasaklandı.
11. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gözaltındaki Baydemir ifadesinin ardından serbest
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Ankara’daki genel merkez binasından çıktığı sırada gözaltına alındı.