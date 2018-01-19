Akşam Postası / 19 Ocak 2018

1. Afrin herakatı başlamış bile!

ABD’nin Afrin harekatından vazgeçilmesi çağrısı Ankara’da yankı bulmadı. Savunma bakanı, sınırı geçmek dışında harekatın başladığını açıkladı. TSK’nın öncü gücü olarak hareket eden ÖSO milisleri de Afrin’e komşu Azez’deki mevzilere konuşlandı.

2. Bu nasıl yasa! Vali, ’15-18 yaş arası hamilelik için bildirim zorunluluğu yok’ dedi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 115 çocuk hamileliğinin hastane yetkilileri tarafından polise bildirilmemesi ve kayıtlara alınmamasına şöyle açıklama getirdi: “15 yaş altı gebeliklerle ilgili bildirim yapıldı. 15-18 yaş hamileliklerde ise zorunluluk yok.”

Reklam

3. Üçüncü kez: Yazar Mehmet Altan’ın tahliye talebi yine reddedildi

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği akademisyen Mehmet Altan’ın tahliye talebini üçüncü kez reddetti. Gerekçe: AYM’nin kanıtları değerlendirme yetkisi yok.

4. Hrant Dink 11 yıldır o kaldırımda: Sokak özgürlük alanıdır, terk etmeyelim

Gazeteci Hrant Dink, hala aydınlatılmayan bir suikastla öldürülüşünün 11’inci yılında, vurulduğu yerde, Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı.

5. Başsavcı eleştirileri yanıtladı: Tahir Elçi soruşturması nereye varırsa varsın nihayete erecek

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Tahir Elçi cinayetinin sürüncemede bırakılmadığını belirterek ‘sonu nereye varırsa varsın’ soruşturmayı nihayete erdireceklerini söyledi.

6. ‘Tek tip’ kıyafetler cezaevine gönderildi, uygulama için yönetmelik bekleniyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, ‘tek tip’ kıyafetin kentteki cezaevine gönderildiğini, ancak mahkumlarda kullanılması için yönetmeliğin çıkmasının beklendiğini söyledi.

7. İzmir’in nüfusundan fazla: Türkiye en çok sığınmacıyı barındıran ülke

Türkiye, 4 milyon 300 binle dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke.

8. İnternete özel diye: ‘Adnan Hoca’ya yüzlerce şikayet var, RTÜK’ün eli kolu bağlı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’ın A9 TV kanalında yaptığı sohbet programlarına dair ulaşan yüzlerce şikayete, internet içeriğiyle yayın yapılması nedeniyle yaptırım uygulayamıyor.

9. CHP gençlik kolları yöneticisi: ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ temel sloganımız

HP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cihan Demirtaşoğlu, CHP’de HDP ile yan yana gelenleri benimsemediklerini belirterek sloganlarının, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ olduğunu söyledi.

10. ‘Sadece Diktatör’ oyunu Kadıköy’de yasaklandı

‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunu, Kadıköy’de tüm açık ve kapalı alanlarda yasaklandı.

11. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gözaltındaki Baydemir ifadesinin ardından serbest

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Ankara’daki genel merkez binasından çıktığı sırada gözaltına alındı.