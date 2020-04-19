Akşam Postası / 19 Nisan 2020

1- Kılıçdaroğlu infaz düzenlemesini eleştirdi: Rüşveti alan serbest, yazan hapiste
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP’nin yeni infaz düzenlemesinin ‘tam bir adaletsizlik örneği’ olduğunu belirterek “Rüşveti alan serbest, rüşveti yazan hapiste” dedi.
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2- LGS’nin ertelenmesi ‘corona’nın seyrine bağlı, yazın eğitim ‘son ihtimal’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liseye geçiş sınavının ertelenip ertelenmemesine, salgının seyrine göre karar verileceğini ifade etti. Bakan, soruların seçileceği konu sayısının azalmasının, sınavı zorlaştırmayacağını dile getirdi.
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3- Profesör yemek siparişiyle ilgili uyardı: Isıtmadan yemeyin
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan, yemek siparişiyle ilgili uyardı: “Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir. Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinası ya da doğalgaz ocaklarında tekrar ısıtın.”
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4- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 2 bin 9 artışla 39 bin 95’e yükseldi
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 9 artarak 39 bin 95’e yükseldi.
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5- TSK’da 5 bin personelin ‘FETÖ’ soruşturması sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 bini aşkın personel hakknda ‘FETÖ’den adli ve idari işlem yürütüldüğünü bildirdi.
6- Independent Türkçe’ye erişim engeli
Independent Türkçe’nin genel yayın yönetmeni Nevzat Çiçek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) idari kararıyla sitelerinin engellendiğini duyurdu. Siteye http://www.indyturky.com/ adresinden giriş yapılabiliyor.