Akşam Postası / 19 Nisan 2019

1. İmamoğlu belediyedeki tüm kayıtların kopyalanması talimatını verdi

Fotoğraf: DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

2. Erdoğan bu kez Tweet atıp altını çizdi: Seçim tartışmalarını geride bırakalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonucuna ilişkin yaşanan tartışmalara dair tweet atarak artık ‘asıl gündeme’ odaklanılması gerektiğini söyledi.

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3. Türkiye ‘S-400 komisyonu’ önermiş: NATO sıcak, ABD olumsuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sorununun çözümü için yaptıkları uzmanlar komisyonu kurulması önerisine NATO’nun sıcak yaklaştığını ancak ABD’nin olumsuz tavır takındığını söyledi.

4. AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili araştırma talebi

Fotoğraf: DHA

AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.

5. Emine Erdoğan’a ödül veren kurum Türk sermayeli şirket çıktı

Emine Erdoğan’a İngiltere’nin başkenti Londra’da ödül veren ‘World Humanitarian Forum Limited Şirketi’nin (Dünya İnsani Forumu) Britanya’da kurulan Türk sermayeli bir şirket olduğu ortaya çıktı.



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6. Türkiye patates fiyatı artışında dünya ikincisi

Türkiye dünyada patates fiyat artış hızında yüzde 25,8 ile ikinci oldu.

7. Eski ÖSYM başkanı: KPSS soruları matbaadan sızdırıldı

Fotoğraf: DHA

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı Ali Demir, ‘FETÖ’ üyesi olmadığını söylerken, 2011’de KPSS’deki soruların matbaadan sızdırıldığını ifade etti.

8. İzmir’de ‘Mavi Balina’ şüphesi: 13 yaşındaki çocuk kendini astı

İzmir’in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın oyuncuları şantajla ölüme sürüklediği öne sürülen ‘Mavi Balina’ adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

9. Anadolu Ajansı’nı denetleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na verildi

Anadolu Ajansı’nı (AA) denetleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verildi.

10. Türkiye en çok tahılda kendine yetemiyor: Çay ve soğanda yeterlilik düştü

Resmi verilere göre 2017-2018 döneminde bitkisel ürünlerde Türkiye en çok ‘tahıl grubunda’ kendine yetemedi. En yüksek yeterlilik derecesi yüzde 501.7 ile fındıkta gerçekleşirken, mısırda yeterlilik derecesi yüzde 73.3’e geriledi. Arpa, soya, ayçiçeği ve kolza da yine Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı tahıl ve bitkisel ürünler.

11. Ankara’da LGBTİ’lere süresiz yasakların ilki kaldırıldı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi (istinaf), valiliğin Ekim 2017’de LGBTİ etkinliklerine getirdiği süresiz yasağı kaldırdı.

12. Kayseri’deki terör saldırısı davasında karar: Planlayıcıya 16 müebbet, 1000 yıl hapis

Kayseri’de düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek’e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

13. Casuslukla suçlanan BAE’li iki kişi mahkemeye sevk edildi

İstanbul’da gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Arap ülkelerinde casusluk yaptığını itiraf eden iki istihbarat görevlisi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

